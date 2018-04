El Carramimbre se hace con el triunfo en el último segundo

Inspirado como acostumbra, Alvarado impregnó su magia en todo el Carramimbre para firmar unos primeros minutos de ensueño. Además de repartir varias asistencias, el canario empezó a ver el aro como una piscina y obligó a Toni Ten a solicitar un tiempo muerto después de anotar seis puntos consecutivos y lanzar a los vallisoletanos (8-15). Tras la pausa, Sergio de la Fuente asumió las responsabilidades ofensivas y voló hasta los 15 de valoración (10 puntos y 4 rebotes) a pesar de la reacción local (19-20) con la que finalizó el periodo inaugural.

97 Tau Castellón Aegir Steinarsson (15), Chema García Flores (2), Romà Bas (15), Juan José García (13) y Kyle Rowley (5) -quinteto titular-. También jugaron: Joan Faner (10), Tautvydas Sabonis (5), Eduard Gatell (9), Charles Nkaloulou (15) y Alfredo Ott (8). 98 Carramimbre Óscar Alvarado (6), Greg Gantt (8), Álex Reyes (4), Sergio de la Fuente (25) y Jito Kok (4) -quinteto titular-. También jugaron: Daniel Astilleros (10), Rowell Graham-Bell (6), Henri Wade-Chatman (21), Lamont Barnes (0), Cristian Uta (14) y Max Hopfgartner (0). parciales 9-20, 22-36 (41-56 al descanso), 28-17 y 28-25 Árbitros López Lecuona, Alejandro y Hurtado Almansa, Juan Ramón

Sin la magia de Alvarado pero con la chispa de los suplentes, volvió a salir más concentrado el Carramimbre al segundo cuarto. La segunda unidad de los vallisoletanos recuperó la máxima ventaja vista durante el primer cuarto (22-31) merced al segundo triple consecutivo de Astilleros y obligó al técnico local y pararlo de nuevo. La filármonica dirigida por Paco García seguía bien afinada como en las últimas semanas.

Nkaloulou acudió al rescate de los castellonenses tras escuchar las instrucciones de Toni Ten (13 puntos al descanso), pero Cristian Uta se agigantó y a base de mates y rebotes volvió a despegar a las ardillas (32-41). El Carramimbre empezó a subir sus prestaciones defensivas y siguió jugando con lucidez y confianza independientemente de quien estuviera en pista. Las ardillas seguían con su particular sinfonía y lo demostraron en el Ciutat de Castelló, cerrando un magistral segundo cuarto (22-36 de parcial) y llegando al descanso con una extraordinaria ventaja (41-56).

Espoleados por las diferencias en el resultado, los valencianos salieron con mucho ímpetu y sorprendieron a las ardillas, pero no a Sergio de la Fuente, que continuaba con su particular recital. El parcial de 11-4 de salida encendió los ánimos en ambos bandos y el partido empezó a calentarse, lo que se saldó con tres técnicas: una para TAU (Chema García) y dos para los carmesí (Alvarado y Kok). El Carramimbre, sin embargo, mantuvo la templanza y no perdió la ventaja a pesar de las idas y venidas a la línea de tiros libres por parte de los locales (56-64).

El partido se volvió frenético y fue TAU Castelló el que empezó a imponer su defensa y la cordura en el juego. Duros en defensa y prestos al contraataque, los locales igualaron la contienda (69-73) tras un tercer cuarto muy intenso en el que hubo varios conatos de tangana que desquiciaron a las ardillas.

Después de tocar el cielo en la primera mitad, al Carramimbre le tocaba bajar al barro para llevarse el triunfo de un Ciutat cada vez más metido en la contienda. Aegir Steinarsson, con seis puntos consecutivos, lideró un parcial de 12-0, dio la vuelta al marcador (81-78) a falta de seis minutos y metió a los vallisoletanos en bonus para todo lo que restaba de periodo.

Llegaba la hora de la verdad y la juventud del Carramimbre tenía que hacer frente a los galones de los castellonenses. Así, con los nervios a flor de piel, los de Paco García fueron capaces de ponerse por delante (97-98) a falta tres segundos después de que Gantt y Chatman sumasen sus respectivos tiros libres y un providencial rebote en ataque de Uta que permitió la segunda opción al de Pittsburgh. Finalmente, Steinarsson no fue capaz de anotar la última posesión y los vallisoletanos se llevaron el triunfo del barro de Castellón (97-98).