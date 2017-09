Baloncesto El Carramimbre presenta al techo del equipo, el rumano Cristian Uta Cristian Uta. / El Ideal El jugador reconoce que es un reto personal poder jugar en la LEB Oro V. BORDA Valladolid Lunes, 11 septiembre 2017, 14:11

Cristian Uta, que ha sido presentado este mediodía, será el techo del Carramimbre Ciudad de Valladolid con sus 2,12. Obedece al perfil de jugador joven (19 años) de enorme proyección que ahora debe cocinarse en los fogones de Paco García para crecer en una posición tan importante como la de 'cinco'. El rumano viene de siete semanas de estancia en un centro de alto rendimiento para deportistas de élite en Estados Unidos, pues su único deseo es progresar.

«Vengo con mucha ilusión y estoy muy contento de estar aquí. De Valladolid me aseguraron que era un club serio, en el que Paco García trabaja muy bien con los jugadores jóvenes, les ayuda a mejorar. Por eso, no lo he dudado a la hora de fichar», explicó el jugador cedido por el Unicaja de Málaga.

Uta reconoció que jugar en LEB Oro (la temporada pasada lo hizo con Granada en LEB Plata) es «un reto para mí desde el punto de vista físico, pero entreno con mi compañero Jito Kok y me ayuda mucho. Nunca he sido superior a mis rivales en lo físico, pero siempre he encontrado recursos para competir».

El pívot rumano señaló que está en fase de adaptación al juego de los dos bases de equipo y que debe dominar primero la pintura para poder jugar en situaciones más exteriores. También destaco que su sueño es ser jugador de Euroliga, competición en la que ya ha disputado tres encuentros con el Unicaja.