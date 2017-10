Baloncesto El Carramimbre recibe este miércoles al Breogán El encuentro, aplazado de la primera jornada, enfrenta a los de Paco García con el equipo que marcha invicto VÍCTOR BORDA Valladolid Martes, 31 octubre 2017, 13:03

El Carramimbre Ciudad de Valladolid juega este miércoles (18:30 horas) el partido de la segunda jornada aplazado frente al Cafés Candelas Breogán. Un encuentro ante uno de los grandes favoritos al ascenso, que suma pleno de victorias hasta el momento y que es el único equipo que queda invicto en la LEB Oro.

Paco García, que podrá contar con todos sus efectivos, destacó del cuadro lucense que se trata del equipo «más compensado de la categoría. Tiene bases de primera nivel, de categoría incluso de equipo ACB. En el exterior destaca la anotación de Lofberg y Arco. También cuenta con un juego exterior con jugadores como Stainbrook y Guillem Rubio. Han ganado todos su partidos. Nuestra intención es tener el partido abierto. Debemos jugar nuestro baloncesto, intentar hacer las cosas bien y limitar nuestro errores».

El técnico del Carramimbre reconoció que su equipo «ha vuelto a coger el nivel del ritmo» que traía de la pretemporada. «Si jugamos al nivel que lo hicimos durante 25 minutos frente a Oviedo, seguro que tendremos opciones de victoria». Eso sí, subrayó que será «difícil ganar al Breogán si vamos a un marcador de noventa puntos».

Paco García, que pasó de puntillas a la pregunta de si estaba en al quiniela para ocupar el banquillo sevillano de la ACB, resaltó el aspecto emocional de enfrentarse a un club como el lucense, muy ligado a su carrera profesional: «Yo soy breoganista. He estado allí ocho temporadas y he participado en dos de los tres títulos que tiene el club en sus cincuenta años de historia. Ojalá que consiga el ascenso directo, pero yo quiero ganarles. Uno de los días más tristes de mi vida fue cuando, como entrenador del Fórum, les mandamos a LEB Oro, categoría de la que aún no han salido».