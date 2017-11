Baloncesto El Carramimbre busca su séptima victoria Wade-Chaman, clave en la victoria en Lérida El Ciudad de Valladolid recibe al Cáceres Patrimonio de la Humanidad ya con sus pívots VÍCTOR BORDA Lunes, 27 noviembre 2017, 12:30

El Carramimbre Ciudad de Valladolid, después de su meritorio triunfo en tierras ilerdenses, juega esta martes como local (20:45 horas) el encuentro correspondiente a la undécima jornada de la LEB Oro. Visita Pisuerga el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Paco García recupera, tras la odisea de las ventanas FIBA, a sus dos pívots, el holandés Jito Kok y el rumano Cristian Uta.

El técnico de las ardillas destacó en la previa que Cáceres «llega en su mejor momento de la temporada, tras cosechar tres victorias consecutivas. Le ha metido de 20 puntos a Coruña, ha ganado en Oviedo, una chancha que no es nada fácil, y ha vencido con mucha solvencia a Ourense».

«Basan su juego en un Guillermo Corrales que está haciendo la mejor temporada de su carrera a nivel de LEB Oro», prosiguió. «Se trata de un base fuerte, que defiende, corre y anota. Cuenta con un perímetro potente, con Rakocevic, un jugador conocido en Valladolid; Luis Parejo, que está tirando muy bien, y un Warren Ward al que vimos en pretemporada que es capaz de anotar seis triples con la mano en la cara. Por dentro, desde la polivalencia de Sergio Pérez, que te abre el campo y en cualquier despiste te mete el triple, al físico poderoso de los dos lituanos, tanto Jakstas como Grabauskas, más Keshinro, que les aporta una calidad importante en la rotación. Nos medimos a un equipo físicamente bueno, con un tiro exterior poderoso y que juega a un ritmo importante, el que impone Corrales».

Paco García indicó que «una victoria nos supone abrir una brecha a tener en cuenta con los rivales de abajo, lo que es nuestro primer objetivo»-

El entrenador vallisoletano volvió a cargar contra las ventanas FIBA. «Es lamentable que la LEB Oro no se pare durante estas ventanas y me prece mal que, dos días después de que acaben, tengamos partido. Que nos ha salido bien, fantástico, pero nos ha obligado a un esfuerzo muy grande».

El técnico de las ardillas calificó de «tomadura de pelo» que Uta viajase con sus selección para acabar no yendo convocado. «Si me lo hacen a mí, no digo lo que iba a pasar. En el caso de Jito Kok tiene un papel más residual que vamos a ver cómo resolvenos de cara a febrero. Entiendo que vayan cuando juegan, pero no que acudan para no hacerlo o hacerlo muy poco», señaló.