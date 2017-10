Baloncesto El Carramibre se mide a unos de los grandes de la LEB Oro La presencia de Óscar Alvarado ante el Unión Financiera Oviedo sigue siendo duda VÍCTOR BORDA Jueves, 26 octubre 2017, 13:20

El Caramimbre Ciudad de Valladolid disputa este viernes ( 20:45 horas) su segundo partido como local. Después de obtener su segunda victoria en la Coruña, las ardillas afrontan un partido ante uno de los equipos llamados a estar en la parte alta de la clasificación, el Unión Financiera Baloncesto Oviedo que entrena un viejo conocido de la afición vallisoletana, Carles Marco. El equipo carmesí tiene la duda del base Óscar Alvarado. El grancanario no parece estar al 100% y Paco García se muestra partidario de no forzarlo si no se encuentra plenas condiciones.

Sobre el rival, el técnico vallisoletano señaló que cuenta "con una estructura de jugadores importante y la impronta de un entrenador que ha impuesto la filosofía de juego que ya tenía como jugador. Estamos antes un equipo muy físico y con excelente lanzamiento exterior. Anota casi nueve triples por partido, lo que es una hándicap para nosotros, así como las pérdidas de balón, pues es el equipo que menos balones pierde. Cuenta con una jugador como Fran Cárdenas, los tiradores Víctor Pérez y Geks, o Belemene, un jugador que va estar poco en LEB Oro. Sus interiores son muy físicos como Arteaga, Barro o Maynard. Tiene la mejor pareja de bases de la competición".

Paco García destacó los problemas que arrastra el equipo, las pérdidas de balón y los bajos porcentajes en tiros libre y triples. "Espero que solo se una problema de coco. Creo que son aspectos en los que vamos a mejorar, porque tampoco peores porcentajes ya no podemos hacer", indicó.

El entrenador de las ardillas repitió el mismo mensaje de semanas anteriores: "Lo importante es llegar cuanto antes a 11 victorias y con los averages a favor, asegurar la permanencia y que luego venga lo que que tenga que venir".