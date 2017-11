Baloncesto Astilleros, la ardilla multiusos Daniel Astilleros. / R. Jiménez El vallisoletano ha pasado en tres años de jugar de ‘cuatro’ a hacerlo como escolta V. BORDA Valladolid Miércoles, 8 noviembre 2017, 22:50

Daniel Astilleros ha dado esta temporada otro paso más. Paco García parece decidido a hacer de él un escolta solvente. Nada nuevo bajo el sol, salvo porque ‘Asti’ había jugado toda su vida, en categorías inferiores, como ‘cuatro’ abierto. Su físico (1,96), con el paso a categorías superiores, con más centímetros y físico sobre la pista, ha obligado a variar su posición hacia puestos más exteriores. Si el año pasado era el ‘tres’ de las ardillas junto a Graham-Bell, este ha dado un paso más para mutar en escolta. Sus condiciones defensivas, posiblemente el más intenso atrás de la plantilla, y su ansia de progresar están modelando a un jugador que ha ido de menos a más con el paso de las jornadas, con actuaciones destacadas. Es el multiusos. Sirve para un roto y un descosido. Lo da todo sobre la cancha. Su progresión, por el momento, no parece conocer límite. Su objetivo, llegar a lo máximo que pueda en el deporte de la canasta. «La ilusión de vivir del baloncesto no la pierdo», asegura.

Astilleros reconoce que el entrenador «nos ha dejado claro el rol de cada jugador dentro del equipo. Desde hace tres años voy saliendo hacia posiciones más exteriores, este año actúo más como escolta. Me estoy acostumbrando al puesto. Voy mejor en los entrenamientos. Es acostumbrarse. En la pista siempre intento dar lo que el ‘coach’ necesite».

Su faceta de perro de presa, de especialista defensivo, resulta clave en los planteamientos del técnico del Carramimbre Ciudad de Valladolid. «El año pasado pude coger buenas piernas. Trabajamos mucho la defensa con Paco García. Él lo ha dicho siempre, somos un equipo que, si quiere ganar, debe ser desde el trabajo atrás. Yo procuro no dar opciones al rival que más problemas nos esté causando», afirma.

El buen inicio del Carramimbre sorprende, sobre todo, por los escasos jugadores con alguna experiencia en LEBOro que militan en el plantel carmesí. Astilleros señala que «de EBAa LEBPlata no se nota tanto el aumento de nivel. Había jugadores que elegían jugar en EBAal tener unas mejores condiciones económicas. Pero de LEBPlata a Oro hay un salto importante. Te encuentras con buenos americanos, extranjeros y españoles que pretenden dar el salto a la élite, a la ACB. En mi caso, eso me motiva más. No es lo mismo jugar contra un equipo de LEBPlata que va en las últimas posiciones de la tabla que a un Breogán, que te provoca la exigencia de defender y de atacar mejor. Queremos demostrar todo lo que puede conseguir este equipo, todo lo que puede lograr la gente de la casa. Todo esto tira de ti hacia arriba».

El escolta del Ciudad de Valladolid resalta la unión que existe dentro del grupo, pese a que hay siete incorporaciones con respecto al equipo que obtuvo el ascenso la campaña pasada. «El equipo está muy bien. Los americanos y el resto de extranjeros que han venido se han ido adaptando bien. Wade-Chatman y Graham-Bell no son nuevos. Gantt y Kok se han aclimatado perfectamente. Hopfgartner ya había jugado en España. La verdad es que el grupo está unido, es una piña como el equipo que consiguió el ascenso la temporada pasada», destaca.

Otra de las facetas en la que sobresale ‘Asti’ es en su capacidad de jugar de fuera hacia dentro, de buscar el aro contrario con ímpetu. «El técnico nos dice que las decisiones que tomemos sean con todas las consecuencias, que no te quedes a medias. Si haces falta en ataque, mala suerte y a defender. Pero es verdad que muchas veces, con esas penetraciones puedes doblar y mejorar las opciones de tiro», subraya.

