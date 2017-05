Último paso del Comercial Ulsa hacia la final

Quinto y último partido de la serie de semifinales del 'play-off' de ascenso a la LEB Oro. El Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid recibe este martes (20:45 horas) al Aceitunas Fragata Morón. Las ardillas, con un gran cuarto partido, lograron imponerse en la localidad sevillana y devolver la serie a Valladolid. Un encuentro para seguir soñando.

Paco García, técnico del conjunto vallisoletano, hizo públlica «la satisfacción de volver a Pisuerga. Después de la derrota en el primer partido de la serie, cruzamos en el vestuario apuestas de que íbamos a llegar al quinto, así que alguien le va a tocar pagar. La exigencia siempre tiene respuestas en este equipo».

El entrenador alabó el papel de Wade-Chatman, «espectacular en el último partido. Sidibe va a más y contamos con la regularidad de Sergio de la Fuente, más la aportación de otros jugadores que nos da la vida. Tras la victoria en Morón, había alegría contenida, pues la paciencia es la madre de la ciencia. Hay que tener en cuenta que nos medimos a un gran equipo, con mucha capacidad de definición y que nos castiga cada error que cometemos. Este martes solo podemos ganar a Morón desde la humildad».

«Si en este partido no hay cuatro mil personas en las gradas es que algo falla en esta ciudad», prosiguió. »Estos jugadores son de la casa y se merecen el apoyo de la ciudad. El que no venga a vernos no tiene excusa".

El directivo Saúl Hernández, por su parte, habló en términos parecidos. «Pisuerga debe ser un fortín», dijo. Recordó además que los abonados, así como los menores de 12 años, entrarán gratis en este partido de la serie. Los socios también podrán adquirir una localidad al precio de cinco euros para un acompañante. El público en general abonará diez euros por una entrada. Las localidades ya se pueden adquirir en las tiendas de Justo Muñoz, en la sede del club y en las taquillas del Pisuerga.

Este miembro de la junta directiva también anunció que la jugadora vallisoletana Celia García, hija del técnico de las ardillas, será homenajeada en el descanso del partido por su soberbia temporada en la liga universitaria estadounidense.