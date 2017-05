Una semana para cargar las pilas

El triplazo final de Wade-Chatman ha devuelto la ilusión de que el equipo vallisoletano pueda superar una serie que esta igualada a una victoria tras los dos primeros partidos en el Pisuerga. Ahora, los dos próximos choques cambian de escenario y visitan Morón de la Frontera. El objetivo de las ardillas no es otro que intentar recuperar el factor campo con una victoria y, en el peor de los supuestos, devolver la serie a Valladolid con un quinto partido. El cansancio y la carga de minutos de los principales referentes vallisoletanos parecen el principal escollo al que enfrentarse ante los dos nuevos partidos. Paco García lo tiene claro: «Este semana, el trabajo va a ir dirigido a llegar lo mejor posible al fin de semana. El lunes descansamos, el martes doblan los profesionales y nueva sesión el miércoles. Haremos hincapié en un par de cositas, pero el trabajo importante ya está hecho».

La expedición carmesí partirá el jueves, sobre las tres de la tarde, una vez que Miguel González acabe un examen en el instituto, hacia la capital sevillana, donde instalará su ‘campamento base’. El viernes entrenará en Sevilla, en las instalaciones del CBSevilla, y el sábado lo hará ya en Morón de la Frontera. Se ha optado por la capital para que los jugadores puedan sentirse más cómodos que en la localidad sevillana donde deben disputarse los dos próximos encuentros de la serie.

El técnico confía en que Jota Lobato pueda viajar con permiso de su empresa. El que lo hará seguro es el júnior Alberto García, uno de los héroes del segundo partido en el polideportivo Pisuerga.

Un pabellón pequeño

Al técnico vallisoletano le preocupa la adaptación de sus hombres al escenario de los dos envites, el pabellón Alameda. «Es una pista pequeña, con mucho calor y humedad, con un público muy encima del arbitraje y el rival. Debemos adaptarnos lo mejor posible sin pensar que el domingo tendremos otra oportunidad. Después de este tercer partido, ya pensaremos en el que viene detrás», dijo.

Sobre el estado de Rowell Graham-Bell, al que sus problemas físicos no le han permitido rendir a su nivel habitual, Paco García confía plenamente en el británico. «En Alicante, pese a esas molestias que arrastra, jugó bien. Es intermitente por esos problemas, pero estoy seguro de que va a volver. No es fácil alternar las posiciones de ‘tres’ y ‘cuatro’. Ahora lo estamos empleando por necesidades más dentro, pero no renunció a que actúe como alero alto, pues lo necesitamos frente a un jugador con un físico importante como Leo Cizmic».

Algo parecido sucede con Henri Wade-Chatman, que ha renacido en estas semifinales. El entrenador de las ardillas tenía claro que «iba a volver. Contra Alicante se obsesionó demasiado con la defensa que le hicieron y las posibles faltas que le hacían y no le señalaban. Es otro caso de intermitencia. Se trata de su primera vez fuera de Estados Unidos y le ha afectado cosas como no estar allí para el Día de la Madre. Una vez que vio que no iba a poder ir, se ha soltado y ha dicho ‘aquí estoy’. Su canasta final le ha provocado todo un subidón».