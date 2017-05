El Comercial Ulsa paga su poca puntería

Tres de tres. El Aceitunas Fragata Morón mantiene su condición de equipo maldito esta temporada. No hay manera de meterle mano. Se perdió en los dos partidos de la fase regular y volvió a pasar ayer en el estreno de las semifinales del ‘play-off’. Nada que objetar a las huestes de Paco García, que lo dieron todo, pero ese todo resultó insuficiente frente a un equipo más físico y con un fondo de armario digno de envidia. Las ardillas se diluyeron en el último cuarto, donde sus carencias ofensivas quedaron una vez más retratadas. En el momento en el que se jugaba la partida, los errores de lanzamiento sepultaron las opciones locales. Quizá el cansancio de la serie pasada, cinco partidos contra Alicante son muchos partidos, tampoco echó una mano. La gasolina está muy justa a estas alturas, con algunos jugadores con un peligroso exceso de minutos en pista. El pundonor es una virtud, pero, cuando las piernas van justitas, no suele llevar a mucho. De momento, el cuadro sevillano se hace con el factor campo.

el partido 63 Comercial Ulsa Wade-Chatman (17), Miguel González, Sidibe (14), Astilleros (7), De la Fuente (10) –equipo inicial–, Esteban, Graham-Bell (10), Lobato (5), Morales y Mukendi.

66 Morón Javier Marín (4), Alejandro Marín (14), Kasse (9), Cizmic (10), Keshinro (7) –equipo inicial–, Jiménez (10), Gaffaney (6), Gutiérrez, Chagoyen (6) y Rodríguez. Parciales 22-22, 13-15, 18-15 y 10-14 árbitros Uruñuela Uruñuela y Quintás Álvarez.

En lo positivo, el renacimiento de Wade-Chatman. El base estadounidense aparcó la morriña para brindar tres primeros cuartos muy buenos –firmó una entrada a canasta finalizada con un mate para enmarcar–, aunque se diluyó en los últimos diez minutos, en los que sus tiros no encontraron el fondo de la cesta. Graham-Bell, Sidibe, De la Fuente y Astilleros, con unos buenos minutos de Jota Lobato en el segundo cuarto, fueron lo mejor de un equipo que volvió a dejar sus vergüenzas al aire en el apartado ofensivo. Un 20% en triples y un 45,7% en tiros de dos no son la mejor tarjeta de presentación. Si a eso le sumamos que el Morón dominó el rebote (29 de los castellanos por 37 de los andaluces), los sevillanos tenían casi todas las papeletas para llevarse el encuentro.

Esos problemas para anotar quedaron plasmados en el último cuarto, cuando la zona del Aceitunas Fragata Morón dio opciones de lanzamiento a los locales, pero la falta de acierto sentenció el primer partido de semifinales. Esta claro que el Comercial Ulsa no cuenta con lanzadores de la calidad de Alejandro Marín, José Alberto Jiménez, Gaffaney o Cizmic.

Además, en el último cuarto, cuando la defensa del Ciudad de Valladolid mordía, apareció Mansour Kasse, lo que permitió a los suyos abrir una ventaja final que alcanzó los seis puntos (60-66) y que el triple de Rowell Graham-Bell dejó en el 63-66 final.

El choque fue igualado. Ninguno de los dos equipos consiguió una diferencia importante. Era un toma y daca. En el primer cuarto, las defensas se tomaron cierto descanso y ambos ataques anotaron con cierta comodidad. Cizmic, un pedazo de jugador en ciernes, ejerció de estilete ofensivo. Sidibe, en un buen cuarto inicial, fue su alter ego en las ardillas con 8 puntos en los diez primeros minutos de juego. El 22-22 con el que acabó el cuarto muestra a las claras lo igualado de este encuentro de ‘play-off’.

Las defensas subieron prestaciones y en el segundo cuarto anotar costaba algo más. Alejandro Marín tiraba de su equipo. El Comercial Ulsa aguantó el tipo con la anotación de Jota, autor de cinco puntos con triple incluido. Mínimas ventajas de uno y otro equipo para llegar al descanso con el conjunto andaluz por delante (35-37).

El tercer cuarto siguió por los mismos derroteros. Ninguno de los dos equipos daba su brazo a torcer. Los sevillanos llegaron a dominar por seis puntos (40-46). Paco García optó por jugar con los bajitos, con De la Fuente y Graham-Bell en la pintura. Wade-Chatman lo hizo de escolta, con Pablo Esteban al mando de las operaciones. El estadounidense comenzó a ser una pesadilla para los visitantes. Diez puntos anotaría en ese periodo. La inercia del base americano permitió que las ardillas acabasen el cuarto con una mínima ventaja (53-52). Todo quedaba pendiente de resolución para los últimos diez minuto de juego.

Un triple de Astilleros, un gladiador como la copa de un pino, encendió a la grada, pero primero Cizmic y luego Kasse respondieron desde más allá de la línea de 6,75 (56-60). Los locales, con canastas de Graham-Bell y Sidibe, igualaron de nuevo la contienda (60-60). Entonces, los tiros del Morón entraron y los de los locales no. El cuadro sevillano se puso seis arriba. El partido parecía perdido para la huestes del Pisuerga, pero Graham-Bell dio paso a la esperanza con un triple (63-66). Los andaluces no anotaron en su último ataque y los locales, tampoco. El desesperado triple de Sergio no entró.