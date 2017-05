Difícil, no imposible

Con apenas tiempo para asimilar la contrariedad de no haber podido ganar esta serie de cuartos el domingo en el Polideportivo Pisuerga, el Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid ya estaba ayer otra vez de camino de Alicante. Es lo que tienen las eliminatorias por el ascenso, son tantos partidos en tan poco tiempo que no permiten detenerse a pensar mucho, ni cuando ha ido bien, ni tampoco cuando pasa lo contrario.

En el ambiente la sensación imperante, lógica por otro lado, es que la mejor oportunidad no se pudo aprovechar y que ahora las opciones son mínimas. Esa conclusión tiene un evidente fundamento, porque en las circunstancias en las que el Comercial Ulsa va a afrontar el encuentro de esta noche ya no son las más adecuadas ni mental, ni anímica, ni físicamente.

Pero eso no implica que, reconociendo la dificultad, no puedan ganar otra vez en Alicante. Ya lo han hecho dos veces en su pabellón y puede darse una tercera.

Si nos remitimos a los datos estadísticos, el equipo de Paco García dejó a su rival en solo cincuenta y tres puntos en los dos partidos que ha ganado de esta eliminatoria. Eso no significa que si encajasen alguno más de esa cifra no fuera posible, pero solo unos pocos más. Tienen que tratar de volver a minimizar la evidente superioridad ofensiva que tiene el Lucentum. Solo a través de otro gran esfuerzo defensivo podrán ganar.

Lo de hoy se puede ver de dos maneras. Una, en un sentido más pesimista, sabiendo que en ataque van demasiado justos, y dando por sentado que la defensa es deseo y buena disposición táctica, pero que también supone un mínimo de resistencia física. Entonces llevaría a pensar que no tienen suficiente talento para anotar y que, aunque quieran, no pueden defender bien esta vez por falta de fuerzas. No en vano, sería el tercer partido en un margen de cinco días para una rotación corta, con algunos jugadores que ya van al límite.

La más optimista es a la que se llegaría considerando que, a pesar de contar con la peor versión de Wade Chatman y a Rowell Graham Bell inédito en el tercero por los problemas físicos en la rueda de calentamiento, y de baja en el cuarto partido, ganaron uno y tuvieron balón para ganar en el otro. Así que, a poco que el base norteamericano estuviese un poco más inspirado, el alero británico pudiese participar algunos minutos, y les quedase suficiente energía para defender a tope, seguro que tendrían opciones de volver a sorprender.