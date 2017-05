El Comercial Ulsa se aleja de las semifinales

Una victoria y a semifinales. Ese era el guion previsto por el Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid. Sin embargo, el Lucentum no estaba por la labor y forzó un quinto partido que decidirá la serie el martes en Alicante. Demasiadas cosas en contra que minaron a un plantel que lo dio todo, con un Astilleros y un De la Fuente tirando del carro hasta el final. Hubo posesión para ganar, pero una última jugada horrible, en la que no hubo lanzamiento en los 24 segundos, dejó el triunfo en manos de los hombres de Miguel Ángel Zapata. Como señaló Paco García, su equipo había visto pasar el tren y no había sido capaz de cogerlo. El martes, con todo en contra, un triunfo en el Pedro Ferrándiz entraría en la categoría de hazaña milagrosa.

63 Comercial Ulsa Wade-Chatman (6), Miguel González (11), Sidibe (4), Astilleros (12), Sergio de la Fuente (22) –equipo inicial–, Mukendi (2), Esteban (3) y Morales (3).

65 Lucentum Reyes (6), Lobo (15), Rejón (21), Ferguson, Marzo (7) –equipo inicial–, Nikolic (8), Aramburu, Balogun (3), Méndez y Martín (5). parciales 20-17, 16-16, 13-18, 14-14. Árbitros Morales Ruiz y Martínez Prada. Eliminado: Sidibe (m. 37).

Demasiadas contingencias para afrontar un partido como este. Graham-Bell no jugó. El técnico prefirió no forzar al inglés. Su ausencia se dejó notar en demasía. Otro problema es Wade-Chatman, que parece ya de vacaciones en Estados Unidos. Si el viernes valoró -11, el domingo mejoró y solo fue un -1. Lamentable que tu base titular sea una carga de profundidad para sus compañeros. También resultó clave las personales de Sidibe, que a los 18 minutos de juego ya sumaba tres. Eso condicionó el juego interior, donde Guillermo Rejón, que se redimió de su petardazo del viernes en Pisuerga, fue el amo y señor de la pintura. También se vio que la relación entre Paco García y Mukendi no es idílica. Al técnico no le gustó la actitud del congoleño y lo sentó definitivamente para jugar con bajitos. Por ahí se fue una parte importante del partido, ya que Lucentum castigó con la superioridad física de sus pívots. Demasiados contratiempos para un equipo que, a estas alturas de la temporada, está justito de fuerzas.

El partido fue igualado, muy parecido al que se vivió en Pisuerga el pasado viernes. Defensas intensas y pelea por cada balón. La igualdad se reflejó en el marcador desde el primer minuto. Mínimas rentas a favor de los locales, con un Astilleros imperial, autor de ocho puntos en ese primer cuarto. Con 20-17 se acabaron los primeros diez minutos de juego.

El segundo cuarto comenzó con susto de De la Fuente, que regresó a la cancha después de pasar por el vestuario. Miguel González y Morales violentaron con sendos triples la zona de Alicante. De la Fuente era un ciclón en ataque. La renta carmesí alcanzó los seis puntos (36-30), pero un triple de Nikolic dejaba el 36-33 al descanso.

El tercer cuarto arrancó con la mejor versión del Comercial Ulsa. Cinco puntos consecutivos de Sergio para alcanzar una diferencia de ocho puntos (41-33, m. 23). Pero Sidibe cometió la cuarta falta, entró Munkendi y el Lucentum enganchó un 0-9 de parcial que le puso por delante en el electrónico.

Paco García optó por jugar sin pívot nato y el cuadro local recuperó el paso a duras penas. En ese momento se lesionó uno de los árbitros, lo que paró el partidos unos minutos para ser atendido. Le sentó mejor el parón al conjunto alicantino, que llegó al final del tercer cuarto con una mínima ventaja (49-51).

Todo por decidir en los últimos diez minutos. De la Fuente, nada más empezar el choque, cometió la cuarta falta y se fue al banco. Con Lobo acertado desde más allá de 6,75 y Rejón mandando en la pintura, el Lucentum llegó a mandar de ocho puntos (51-59, m. 34). Pero el Comercial Ulsa sacó fuerzas de flaqueza, jaleado por una afición entregada a la causa, para recortar. Por el camino perdió a Sidibe, que cometió su quinta falta.Un triple de Sergio de la Fuente les ponía a un punto (63-64). Quedaban 44 segundos. El Alicante erró su ataque y la posesión volvía al Ciudad de Valladolid. Pero en 24 segundos fue incapaz de lanzar, en una jugada nefasta y sin explicación posible. Las semifinales se alejaban varios pueblos. Álex Reyes, objeto de falta, anotó uno de sus dos tiros libres para dejar el marcador en 63-65. El tren de semifinales se alejaba a toda pastilla.