El Comercial Ulsa espera rival para el 'play-off'

El Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid ha cumplido su segundo objetivo de la temporada. El primero, la permanencia, que la alcanzó a siete jornadas para la conclusión de la fase regular. El segundo, obtenido este pasado fin de semana tras una victoria de enorme mérito en la pista del Cambados, la clasificación para el ‘play-off’ a falta de un partido para que acabe la competición en su primera fase.

Es verdad que las ardillas han logrado un puesto en el ‘play-off’, pero la plantilla ambiciona acabar esta fase regular con un nuevo triunfo, el decimoséptimo de la temporada. No lo tendrá nada fácil, pues llega a Pisuerga en esta jornada trigésima el campeón de la Copa LEB, el Covirán Granada. El equipo nazarí, a efectos de ‘play-off’, es segundo por ese título copero. Un enfrentamiento que no se repetirá en el primer cruce, ya que el Comercial Ulsa no será noveno pase lo que pase. El motivo es que en esta última jornada se miden en Morón el Aceitunas Fragata y el Basket Navarra. Uno de ellos, el que pierda, no podrá alcanzar las 16 victorias con las que ya cuenta el equipo de Paco García.

Si el Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid tumba al equipo granadino, la séptima plaza está asegurada. Incluso podría ser sexto, pero no parece que Zornotza vaya a fallar en casa frente al ya descendido Hispagan UPB Gandía. Los vascos no van a dejar pasar la oportunidad de medirse en el ‘play-off’ al Carrefour El Bulevar de Ávila, quinto en liza y a priori el rival más asequible.

En función de la situación en la tabla, los rivales más factibles a los que se medirá el Comercial Ulsa en el cruce de cuartos de final parecen Cambados y Lucentum. No son malos rivales, ya que la escuadra carmesí ha dado buena cuenta de ambos rivales. Ninguno de ellos ha conseguido ganar esta temporada a las ardillas. El conjunto vallisoletano, cuando ha impuesto su defensa, se ha convertido en un rival incómodo, molesto, y eso le ha dado un plus que cubre en parte las claras deficiencias ofensivas del plantel que conforma el equipo castellano.

Todo apunta a que Cambados se convertirá en el contrincante del ‘play-off’ si las ardillas acaban la fase regular octavos y que el Lucentum alicantino puede serlo si los vallisoletanos finalizan séptimos.

Paco García, técnico del Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid, no ocultó su satisfacción por el objetivo conseguido. «Solo hemos tenido dos días malos en la competición, los partidos contra Morón en casa y frente al Zornotza allí. Y un día tonto, el de Albacete, en el que vimos que no se puede despreciar al rival porque terminas por perder. La verdad es que el equipo ha competido en casi todos los partidos», destacó.

«Pase lo que pase el sábado, vamos a acabar en positivo, con más victorias que derrotas. Pero ganar a Granada sería el mejor colofón. El equipo ha jugado por momentos a un gran nivel».

Esta semana, el equipo se traslada a entrenar al Pilar Fernández Valderrama. El nacional de voleibol tiene la culpa.