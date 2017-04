El Comercial Ulsa jugará el 'play-off'

El Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid se clasificó para el ‘play-off’ tras conseguir este domingo un más que meritorio triunfo en la pista del que, hasta esta jornada, era uno de los aspirantes al ascenso directo, el Cambados Cidade Europea do Viño 2017. En un partido a rachas, con momentos de tensión y, sobre todo, con poco acierto, se aferró a la veteranía de Sergio de la Fuente y a la solidez de Pablo Esteban en la ronda final de tiros libres para conseguir un triunfo (59-63). Dejar al segundo mejor ataque en 59 puntos resultó clave en esta victoria que permitirá a las ardillas jugar por el ascenso a LEBOro.

el partido 59 Cambados Adrián Chapela (15), Brantley Osborne (8), Juan Rubio, Charles Nkaloulou (5) y Shota Gelazonia (11). También jugaron Matthew Don (7), Adrià Baiget (2), Mauricio Cheda (8) y Erik Quintela (3).

63 Comercial Ulsa Miguel González (5), Henri Wade-Chatman (8), Rowell Graham-Bell (15), Sergio de la Fuente (15) y Boubacar Sidibe (8). También jugaron Pablo Esteban (5), Daniel Astilleros (4) y Agustín Morales (3). parciales 13-24; 16-12; 11-14; 19-13. Árbitros Sánchez Benito (Castilla y León) y Lázaro Rodríguez (Cataluña). Eliminaron por faltas al jugador local Matthew Don en el minuto 36 y al visitante Henri Wade-Chatman en el minuto 40.

De la mejor manera comenzó el encuentro para el cuadro preparado por Paco García, que halló dos buenas maneras para controlar a uno de los aspirantes al ascenso. Por un lado cerró su zona cada vez que alguno de los exteriores contrarios amenazaba con una penetración, e hizo daño, en ataque, con las continuaciones de bloqueo directo, que le permitió, rápidamente, abrir una ventaja interesante.

Si bien la primera mitad del período inicial fue escasa en acierto, cuando Boubacar Sidibé halló la grieta en la pintura local, no solo anotó sino que generó dudas en la defensa rival. Henri Wade-Chatman las supo aprovechar y el base norteamericano comenzó a hacer notar su presencia en todas las facetas del juego.

Opuesto fue el arranque del segundo cuarto. Durante cinco minutos y medio el Comercial Ulsa no vio aro y, aunque su contrincante no estuvo fino, sí que provocó, con algunos problemas cerca de la pintura, recortar distancias para recuperarse de la máxima renta de once puntos. Pero la cantidad de errores en el lanzamiento de ambos bandos le permitió recuperar la iniciativa cuando por fin consiguió acertar. Un triple de Agustín Morales le puso con diez puntos, nuevamente (21-31, min. 18).

El partido se movía por impulsos, y el arreón final previo al descanso correspondió al equipo anfitrión. Un 2+1 de Adrian Chapela, contestado por Sergio de la Fuente, y una canasta de Matthew Don a un segundo del final del período, dejaron la distancia en siete puntos en el intermedio.

Tras el paso por los vestuarios, la primera racha fue anotadora. Con un parcial de 0-6, gestado desde el juego interior, en especial por lo que obligaba en defensa Graham-Bell, el Comercial Ulsa Ciudad deValladolid marcó una nueva renta máxima, esta vez de trece puntos (29-42). Fue un minuto y medio impecable en las dos pinturas.

Cambados contestó con una serie similar y, con una disposición zonal 2-3, provocó dudas en el ataque visitante, que se atascó. La intimidación de Graham-Bell y de Boubacar Sidibé evitó que la diferencia decayera en exceso.

Las dudas que mostró en la ofensiva el conjunto pucelano para conseguir romper el entramado contrario obligaron a tener que redoblarse en defensa. El trabajo del perímetro fue vital para evitar que uno de los equipos más peligrosos desde 6,75 no encontrase acierto.

Sufrimiento visitante

Aún así, las escasez de puntería en ambos lados favoreció al Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid, que supo controlar la distancia entre ambos y que le permitió encarar el tramo decisivo del choque con diez puntos de ventaja (40-50).

Pero el último período no comenzó bien para los pupilos de Paco García, que durante cuatro minutos no vieron aro y sufrieron con las continuaciones del pivote local Shota Gelazonia, que supo jugar el ‘pick and roll’ con Adrián Chapela, cuya aparición hizo daño al Comercial Ulsa.

El base local multiplicó su presencia en pista, provocó dos robos con su intensidad y puso el partido, en solo cinco minutos, en un puño. El cuadro pucelano se aferró a Sergio de la Fuente para conservar la delantera en el marcador, quien anotó los cinco puntos de su equipo en los nueve primeros minutos, reboteó y dio tranquilidad.

Los últimos minutos fueron una constante de nervios y un cúmulo de malas decisiones y tiros apresurados. Henri Wade-Chatman encestó un triple a 35 segundos para el final (54-58) y después cometió su quinta falta sobre un lanzamiento de tres de Chapela, que solo metió un tiro libre. El propio Chapela volvió a apretar el partido, pero la sangre fría de Pablo Esteban, que metió cinco de los seis tiros libres que lanzó en los últimos treinta segundos, consolidó la victoria.