A por la tercera victoria consecutiva

El Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid recibe este viernes (20:45 horas) a un CB Tarragona que intenta huir de quema y que llega a Pisuerga tras cosechar dos victorias de manera consecutiva. Tras ganar con partidazo a Alicante, Paco García, técnico de las ardillas, teme a la relajación que pueda venir después de un triunfo frente a uno de los gallitos de la LEB Plata. Los locales buscarán su tercer triunfo seguido para asentarse más en los puestos de 'play-off'.

En este sentido, el técnico vallisoletano señaló que él es de los que piensa que «cuando no hay problemas, hay que crearlos. No se puede vivir en esa tranquilidad absoluta. Ayer -por el miércoles- no hemos entrenado bien. Estábamos relajados. Después de una muy buena victoria, la tendencia suele ser a relajarse. Es algo contra lo que los entrenadores luchamos y nos cuesta mucho lograr que no ocurra».

«Si mañana jugamos a ese 50% del último entrenamiento, no ganaremos a Tarragona. Ellos vienen jugándose la vida. Tienen que engancharse a L'Hospitalet. Se trata de un rival que juega un buen baloncesto, que nos dieron bien dado en Tarragona. Debemos saltar a la cancha como si fuese Alicante. Esa es ahora mi principal preocupación», destacó.

Sobre el rival, Paco García resaltó que el CB Tarragona se ha reforzado con José Luis González, «otro más para la línea exterior. Se trata de un equipo peligrosísimo en el perímetro, donde su mejor triplista es su pívot extranjero Outerbridge, que juega de fuera hacia dentro, tira mucho y con el que habrá que tener cuidado. Pero tampoco hay que olvidarse de Gloyd, Hernández o Martínez. Curiosamente ha ganado su primer partido fuera de casa y el último que ha disputado. Nos enfrentamos de nuevo a un equipo que viene de ganar, con dos victorias consecutivas. Frenar su perímetro, no dar segundas opciones y defender, defender y defender si queremos ganar. Hay que ponerle mucha intensidad».