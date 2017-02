La defensa da alas al Comercial Ulsa

Un tercer cuarto extraordinario en defensa le valió al Comercial Ulsa para encontrar el camino del triunfo ante el Lucentum. Los hombres de Paco García ofrecieron un recital tras el descanso que puso a las ardillas por delante en el marcador para conquistar un triunfo de equipo, de conjunto, de ganas y de trabajo.

El partido 79 Comercial Ulsa Wade Chapman (18), Morales (4), Graham (11), De la Fuente (22), Mukendi (3) -cinco inicial-, Sidibe (5), Astilleros (4), Miguel González (3), David Ortega (7) y Esteban

69 Lucentum Alicante Martín , Lobo (2) , Ferguson (22), Mendez (7) y Nikolic (6) -cinco inicial-, Rejón (4), Gomez (3), Reyes (3), Aramburu (5), Babatunde (7) y Marzo (10). Parciales 27-21, 14-22, 14-6 y 24-20 árbitros Zafra Guerra, Aranzana García. Eliminaron a Chapman (min. 39) incidencias Pabellón Pisuerga, unos 1700 espectadores.

Salió especialmente enchufado el Comercial Ulsa, que tenía muy claro como frenar a los del Lucentum y a fe que lo consiguieron sin apenas tener que mover su cinco titular, mientras los de Alicante prácticamente tuvieron que poner en pista a todos sus efectivos para intentar buscar huecos y acierto. Y mientras en defensa los locales controlaban a su rival, con Mukendi, Graham y De la Fuente dominando la zona, en ataque entraron casi todos los balones que se lanzaron y que poco a poco marcaban distancias para finalizar el primer cuarto con un triple in extremis de De la Fuente que dejaba el electrónico en un holgado 27-21.

El Lucentum, que ya se había visto obligado a solicitar un tiempo, salió dispuesto a morder y recuperar el terreno perdido. El Comercial Ulsa colocó a Miguel González y Astilleros y el equipo comenzó a perder ritmo de juego, pese a que dos canastas de De la Fuente dieron la máxima ventaja a los locales (31-21). Ya no entraban las canastas como en la primera mitad y además era el Lucentum el que imponía su juego. Paco García intentaba dar equilibrio a su equipo con nuevos cambios, pero lejos de conseguir su objetivo convertía los ataques en una especie de correcalles, sin la claridad del primer cuarto. Ferguson colocó a los de Alicante por delante en el minuto 14. La defensa alicantina se mostraba expeditiva pero era a los locales a los que se les señalaba las faltas, tanto en defensa como en ataque, lo que encrespó al público. Afortunadamente, el Comercial Ulsa supo convivir con ese arbitraje anticasero y continuó trabajando en defensa para evitar que creciesen las distancias en el marcador. Un espectacular rebote y mate de Graham se quedó en nada por una supuesta falta de Sidibe, varias faltas en ataque, fueras de banda, etc, siempre eran en contra de los locales. Con todo, Graham, en una acción de lucha, casi lucha libre, consiguió colocar el 41-43 a escasos segundos del descanso. En el siguiente ataque, falló el lanzamiento el Lucentum, pero los colegiados entendieron que había nueva falta local, ganándose los improperios del respetable. El Lucentum falló los dos lanzamientos y el marcador no se movió.

Tras el descanso el Comercial Ulsa ofreció todo un recital defensivo. Fue un cuarto casi perfecto en defensa ya que el Lucentum estuvo seis minutos sin anotar y cuando lo hizo fue a base de lanzamientos desde la personal. Las ardillas ahogaron por completo el ataque alicantino a base de fuerza, movimientos y ayudas que forzaron al error e incluso a quedarse sin tirar en varias ocasiones a los del Lucentum. El espectáculo se instaló en el Pisuerga con diez minutos soberbios del Comercial Ulsa en defensa, que dejaron a los alicantinos con unos paupérrimos seis puntos, y aunque en ataque se vio frenado por la defensa zonal de los alicantinos, fue capaz de dar la vuelta al electrónico y colocarse nuevamente con ventaja por delante para afrontar el definitivo cuarto (55-49).

El Comercial Ulsa ya estaba enchufado y caliente después de la efectividad demostrada por su defensa y continuó por los mismos derroteros secando el ataque rival. Los minutos corrían a favor de las ardillas que además se mostraron certeras en los lanzamientos triples, con un Chapman excepcional secundado por De la Fuente. El público vibraba con cada acción defensiva y el equipo supo aguantar los nervios y evitar la precipitación para conservar sus seis u ocho puntos de ventaja y entrar en los últimos dos minutos con un colchón suficiente para eludir cualquier contratiempo. Los tiempos muertos de Paco García calmaron los ánimos y dieron la tranquilidad necesaria para sumar una nueva victoria.