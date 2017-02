Cuarta derrota consecutiva para las ardillas

Derrota del conjunto vallisoletano, que comenzó fuerte y logrando la ventaja en el marcador al descanso, ante un cuadro sevillano que fue mejor al final. Las bajas visitantes se dejaron notar. El Comercial Ulsa cosecha su cuarta derrota consecutiva.

Los primeros minutos del encuentro fueron un auténtico intercambio de puntos entre ambas escuadras. Morón y Valladolid se turnaban por la ventaja en el marcador. Un auténtico duelo donde Gaffaney, Chagoyen, Jiménez, Keshinro, Marin Ortega y Gutiérrez por parte del conjunto local llegaron a anotar 20 puntos en el primer cuarto. Impecable labor, en especial, la de Chagoye, que anotó hasta 7 puntos. Sin embargo, el conjunto moronense terminaba perdonando más de la cuenta, factor que aprovecharon los vallisoletanos para ponerse con una diferencia de cinco puntos por encima hasta en dos ocasiones (16-21 y 18-23). El Ulsa no parecía sucumbir con los mismos errores de los locales, y consiguieron llevarse el primer cuarto al bolsillo gracias a los puntos conseguidos por Ortega (5 puntos), Wade (8 puntos) y De la Fuente (10 puntos). Apenas pudieron repeler la capacidad ofensiva del cuadro pucelano.

Ya en el segundo cuarto, la tragedia parecía mascarse muy en contra del Morón, que llegaba a perder al descanso por una diferencia de 44-50. El equipo sevillano sufría y no fue capaz de llegar a ponerse por delante durante este periodo. Solo la capacidad anotadora de Wade, Alo, Jiménez, Tyler y Chagoyen evitaron quela ventaja de Valladolid fuera mayor cuando el descanso llegó al Pabellón. Sin embargo, esta mentalidad cayó de pleno tras el final del primer tiempo.

El Aceitunas Fragata Morón cambió por completo el guión de un partido que parecía terminar con final feliz para los visitantes. Una media de más de 20 puntos en el tercer y último cuarto provocó que los locales pudieran remontar un encuentro muy complicado. La mejora también en la tónica defensiva ayudó a que el conjunto moronense pudiera derrotar a un Comercial Ulsa, que se desmoronó en moral y juego de una forma incomprensible. La táctica de intentar buscar la anotción desde la línea de tres apenas funcionó para el Valladolid en el tercer y último cuarto, y llegaron al término del periodo con una ventaja en contra de 6 puntos (68-62) y con un marcador parcial de 25-12.

El tramo final del encuentro tuvo, prácticamente, el mismo trazado que en el tercer cuarto. Con un resultado de 22-16, Morón aprovechó la ventaja sacada tras el descanso y sentenció el partido a su favor. El Valladolid lo intentó, pero no fue capaz de acercarse de nuevo en el marcador y el cuadro moronense aumentaba todavía más la ventaja. El fantástico partido realizado por Wade-Chatman (22 puntos, 1 rebote, 3 asistencias) y De la Fuente (22 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia) no fue suficiente para que los locales no se llevaran la victoria y derrotaran a unos de los mejores equipos defensivos del campeonato con solvencia.