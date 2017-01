El Comercial Ulsa CBC Valladolid viaja con lo justo a Zamora

El Comercial Ulsa CBC Valladolid vuelve este fin de semana a la competición después de una semana de descanso que al equipo dirigido de Paco García no le ha sentado nada bien. Tras la buena nueva del fichaje de Agustín Morales por el conjunto carmesí para suplir la baja de Antonio Izquierdo, llegaron las malas noticias, primero con la lesión en el tobillo de Boubacar Sidibe, que le mantendrá sin jugar al menos tres semanas, y luego la operación de Miguel González en el tabique nasal, que también le dejará fuera durante varias semanas.

Las ardillas visitan la cancha del Zamora, un equipo que llega en una dinámica negativa pero que ante las bajas del conjunto vallisoletano pero que ante las bajas de los vallisoletanos aumentan sus opciones de conseguir un triunfo y acabar con la racha de cinco partido consecutivos sin ganar.

Haciendo revisión de lo ocurrido a lo largo de la semana, Paco García elogió la actitud de Sidibe, que en otras ocasiones no dudó en criticar públicamente, y dio un claro mensaje a Miguel González.

«Miguel no va a poder jugar en los próximos partidos y se cumplirán los plazos marcados por el doctor que le operó. Estará tres semanas sin ningún tipo de actividad física más la recuperación posterior. Respeto la decisión que ha tomado, pero ya no tengo un compromiso con él porque ha jugado incluso cuando no estaba haciéndolo bien. A partir de ahora se va a tener que ganar los minutos. Creo que le ha faltado dar un paso adelante».

Sobre el rival, García avisó: «Los números no se adecuan a lo que está haciendo Zamora. El trabajo defensivo es la llave, a 80 puntos no ganamos. Vamos con muchas bajas y si no apretamos todos no ganamos seguro».

Acuerdo con BCD Travel

Tras la previa de Paco García el club presentó a nuevo patrocinador para su proyecto. Se trata de la empresa BCD Travel, empresa multinacional que gestiona viajes de empresa y que no solo aportará una cuantía económica al club, sino que además se encargará de gestionar los desplazamientos del equipo en lo que resta de temporada.

BCD Travel es quien lleva los viajes de equipos como el Real Madrid de fútbol y baloncesto o el Athletic de Bilbao. El acuerdo entre la empresa y el club será por lo que resta de temporada, aunque hay opciones de renovarlo para la próxima campaña.