El Comercial Ulsa pierde a Sidibe y Miguel González

Lo que parecía iba a ser una buena noticia, la presentación del escolta Agustín Morales empezó, con una mala y otra pésima. Paco García, técnico del Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid, señaló que el equipo pierde a Boubacar Sidibe y Miguel González. Lo más grave parece lo del pívot africano, que, según las palabras del entrenador, "se ha reventado el pie". Fue en el entrenamiento del lunes, en una acción en que intentaba taponar un lanzamiento. Parece muy grave, aunque debe someterse a pruebas que confirmen el diagnóstico. En el caso del canterano, Miguel González fue sometido el jueves a una intervención en su tabique nasal y es. al menos, baja para el partido del sábado en Zamora.

Mike Hansen, pues de bien nacido es ser agradecido, agradeció públicamente al CB La Roda las facilidades dadas para que Agustín Morales pudiese fichar por el Comercial Ulsa. El presidente del Ciudad de Valladolid destacó "las ganas y la ilusión" con las que llega este escolta catalán de 1,90 y 26 años. Hansen señaló que la baja de Antonio Izquierdo por lesión supuso un problema para el equipo "por las cosas que nos daba, como el contraataque o esa defensa atrás. Creo que con la llegada de Agustín hemos acertado. No solo tiene una buena mano, sino que también atrás es muy serio. Además, seguro que no va a tener ningún problema para integrarse en el grupo y reforzar la piña que existe en el vestuario".

Morales, por su parte, destacó que no se lo pensó cuando surgió la posibilidad de venir a "una ciudad histórica" dentro del baloncesto español. "Es una oportunidad que me llega en un momento en el que estoy jugando bien. La llamada del club me motiva mucho".

El escolta, formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, se definió como un jugador "muy competitivo, que me gusta que mi equipo gane siempre y logre sus objetivos".