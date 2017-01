«Escapar cuanto antes del descenso», primer objetivo del Comercial Ulsa

El CBC Valladolid, sexto en la clasificación de la LEB Plata, perseguirá en la segunda vuelta el objetivo de «escapar cuanto antes del descenso, ganar más partidos que el año pasado y, a partir de ahí, luchar por entrar en los 'play-off', por el ascenso, cuanto más arriba, mejor». Así lo resumió ayer el técnico de las ardillas, consciente de que el primer obstáculo en el camino para alcanzar esa meta es el Agustinos Leclerc, al que se enfrentará el sábado el Comercial Ulsa (18:00) en el Palacio de los Deportes de León.

El Agustinos ha incorporado a cuatro nuevos jugadores, mientras que los vallisoletanos son el único equipo de la categoría que no cuenta con refuerzos. De hecho, el entrenador vallisoletano tiene que llamar a los júnior de la nutrida cantera carmesí para completar los entrenamientos, mientras que los leoneses, recién ascendidos, tienen capacidad económica para cerrar hasta cuatro incorporaciones. «A día de hoy, somos el único equipo que no solo no ha fichado, sino que tiene menos jugadores que los que empezaron, por la lesión de Antonio Izquierdo. León va a hacer una gran segunda vuelta porque ha hecho un equipo de asustar», señaló el técnico.

«Si no fichamos ahora, cuando se vaya a cerrar el mercado acabaremos fichando al primero que pase», explicó Paco García, quien está en contacto con varios agentes de jugadores muy interesados en recalar en Valladolid. El primer paso, conocer el presupuesto que la entidad se puede gastar en este nuevo fichaje. Los sueldos oscilan entre los 100 y los 1.000 euros al mes, pero todo dependerá, entre otras cuestiones, de la nueva campaña de abonados del CBC Valladolid. Si la afición vallisoletana recupera la fe por el baloncesto de la ciudad y respalda al equipo en esta segunda vuelta, será más fácil encontrar patrocinadores que sufraguen el gasto de fichar a un jugador.

Para Paco García el «fondo de armario» es clave para competir a partir de ahora en la LEB Plata. «El equipo compitió en Granada hasta que se nos acabó la gasolina», admitió, antes de recordar que Astilleros sigue con molestias en el tobillo y que Pablo Esteban ha estado enfermo durante la semana. Ambos, junto al resto del equipo, viajan a León.