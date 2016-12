Las ardillas suman su cuatro triunfo consecutivo

Emoción a raudales y el sueño de poder disputar la Copa sigue vivo. Fue un partido intenso, colosal en su segundo cuarto por parte de los locales, y que se decidió en una especie de cara y cruz por culpa de los fallos del equipo vallisoletano. Lo decía Paco García al final del choque, nunca había ganado un partido con tanta ventaja en valoración y en rebotes sobre el rival de una manera tan ajustada. Y es que el Comercial Ulsa dio vida al Xuven Cambados con errores propios de un equipo malo de minibasket. Demasiados despistes que pudieron costar la novena victoria de la temporada. El día 30, en Granada, el equipo vallisoletano jugará sus opciones de llegar a la Copa LEBPlata, algo que a priori es muy complicado. Pero el sueño se niega a morir.

el partido 77 Comercial Ulsa Wade-Chatman (16), Miguel González (5), Graham-Bell (13), De la Fuente (27), Mukendi –equipo inicial–, Esteban (2), Sidibe (6), Astilleros, Davichu Ortega (6) y Jota Lobato (2).

74 Cambados Chapela (8), Nkaloulou (27), Rubio (11), Don (16), Osborne (5) –equipo inicial–, Gelazonia (4), Quintela (6), Baiget y Cheda (2). Parciales 16-24, 21-8, 20-21 y 20-21. Árbitros Quintas Álvarez y Iglesias Ambrosio. Eliminado: Chapela (m. 40).

En las ardillas, De la Fuente volvió a ser el líder. 36 de valoración gracias a 27 puntos y trece rebotes en el jugador que domina la categoría. Esta vez, mención especial para Davichu Ortega, que estuvo más de veinte minutos en pista y fue clave con su veteranía para templar los ánimos en minutos en los que cada uno hizo la guerra por su lado. Faltó compostura en algunos momentos, en una noche en la que el Pisuerga registró una buena entrada y con la grada convertida en una olla a presión. Pero la moneda cayó del lado carmesí en un final no apto para cardiacos.

El inicio del encuentro hizo presagiar otra cosa. El Xuven Cambados comenzó a sentirse cómodo con el trabajo, sobre todo, de Charles Nkaloulou, un ala-pívot de mucho nivel, y Don. La renta fue engordando y el Comercial Ulsa parecía perdido, sin capacidad de reacción. Los gallegos llegaron a colocarse con un preocupante 12-22 (min. 8). Se jugaba al ritmo que quería el Xuven Cambados y eso dejaba a las ardillas perdidas, sin rumbo. Esos diez primeros minutos de juego, los más flojos y erráticos de los locales, acabaron con 16-24 a favor del conjunto gallego.

La cosa solo podía ir a mejor y así fue. El Comercial Ulsa cambió el panorama con diez minutos para enmarcar. Con la entrada de Astilleros, el nivel defensivo de los hombres de Paco García creció hasta ahogar a los visitantes. De salida, un parcial de 12-0 para los vallisoletanos. El Cambados tardó casi seis minutos en anotar su primera canasta en el cuarto. El trabajo atrás llevó a correr. El rebote era vallisoletano –los locales consiguieron en el choque 47, 21 más que los gallegos–, pero los despistes y errores impidieron que el Comercial Ulsa pudiese, no ya romper el partido, pero sí obtener una renta importante. La descanso se llegó con un marcador de 37-32.

El tercer cuarto fue un toma y daca continuo. Nkaloulou seguía a lo suyo. Astilleros, con un pie como una bota, no regresó al campo y el equipo lo notó atrás. Hubo mínimas ventajas para los dos equipos, casi siempre para los pupilos de Paco García. Las ardillas consiguieron acabar esta tercer capítulo del choque con una pequeña renta (57-53).

El último cuarto fue intenso a más no poder. Los dos equipos no estuvieron finos, sobre todo el local, que cometió errores que pudieron ser letales para sus intereses. Hubo empates a 69 y 71. De la Fuente anotó un triple a falta de 55 segundos. Rubio anotó un tiro libre y Wade-Chatman, otro para colocar el 75-72. El base americano cometió un error de novato cuando regalo tres tiros libres a Quintela sin ninguna necesidad. Quedaban tres segundos. El base del Cambabos anotó los dos primeros. Si anotaba el último, a la prórroga. La caldera del Pisuerga bullía. Entre el griterío, el tiro no entró. Miguel González se hizo con el rebote y fue objeto de falta. Con el tiempo cumplido, el canterano anotó dos tiros para colocar en el marcador el 77-74 final. El Comercial Ulsa todavía tiene un sueño.