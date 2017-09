Bryce Pressley: «Me encantaría jugar en la NBA» Bryce Pressley, en un entrenamiento de esta pretemporada con el Palencia Baloncesto. / Antonio Quintero El americano, en la primera entrevista en Palencia, destaca la importancia que tuvo el entrenador, Joaquín Prado, en su fichaje ÁLVARO MUÑOZ Palencia Jueves, 7 septiembre 2017, 12:43

Bryce Pressley es ambicioso y no le pesa el nombre de su padre, Harold Pressley, exjugador de la NBA y la ACB. El nuevo alero del Palencia Baloncesto aterriza en el club colegial con la única intención de crecer en su juego y llegar a jugar en las mismas categorías en las que despuntó su padre. El reto es complicado, pero el americano con pasaporte italiano, ya solo piensa en ayudar al Palencia Baloncesto y a su nuevo entrenador, Joaquín Prado, persona importantísima para la contratación del escolta estadounidense, que ya conoce la categoría tras militar la pasada campaña en el Clavijo de LEB Oro. Pressley, que espera aprender español esta campaña, atiende a El Norte de Castilla en inglés.

–¿Qué tal los primeros días en la ciudad y en el club?

–De momento me encanta todo. Me encuentro muy bien con mis compañeros y me gusta mucho la ciudad, que ya la conozco un poco. Además, la semana pasada pude disfrutar de las fiestas de la ciudad. Estoy muy bien en Palencia.

–¿Qué va a poder ofrecer a los aficionados palentinos esta temporada?

–Todo lo que el entrenador necesite. Voy a atacar, voy a defender y voy a esforzarme en todos los entrenamientos y partidos. Realmente mi especialidad es defender, pero quiero seguir aprendiendo para ser mejor jugador en el futuro y anotar más puntos para el equipo... simplemente ser mejor compañero.

–¿Cuáles son los objetivos del equipo para esta temporada?

–Ganar tantos partidos como podamos. Tenemos que ir paso a paso. Estamos en un periodo de aprendizaje de conceptos, además de conocernos entre nosotros, ya que somos muchos jugadores nuevos. Tenemos que ir resolviendo los inconvenientes que nos vayan surgiendo y, sobre todo, estar unidos.

–¿Y el sueño de la ACB?

–Por supuesto que nos encantaría estar en la ACB el año que viene, pero ahora nos tenemos que centrar en esta temporada.

–¿Es un problema para ustedes no disponer del Pabellón EspañaDuero para el inicio de la campaña?

–Para nada. Ahora mismo tenemos todo lo que necesitamos para realizar las sesiones preparatorias. Tenemos balones, tenemos canastas… ¡qué más necesitamos! Tenemos un excelente gimnasio. Además, el Mariano Haro tiene unas instalaciones muy buenas y podemos hacer unos perfectos entrenamientos aquí. Ahora mismo tenemos todo lo que necesitamos para empezar la temporada.

–¿Y para el aficionado será un inconveniente?

–No lo sé. Esperemos que no, pero tendremos que esperar a que empiece la temporada para ver si puede influir.

–¿Por qué decidió venir al Palencia Baloncesto?

–Durante el verano hablé con el entrenador Joaquín Prado. Me dijo que quería contar conmigo la próxima temporada y me terminó de convencer. Prado me hizo sentir importante en este nuevo proyecto. Desde que estoy en España he oído hablar muy bien de él y sé que hace un gran baloncesto. Me apetecía mucho la idea de venir a Palencia con Prado.

–Esta temporada vuelve a tener como compañero al base Quique Garrido (coincidieron la temporada pasada en el Clavijo), ¿esa circunstancia le ayuda para adaptarse a la ciudad, a la categoría y al club?

–Claro. Para mí es muy importante tenerle a mi lado una temporada más. Garrido realmente me ayuda mucho en todos los ámbitos; me ayuda a adaptarme a la cultura española y, sobre todo, practicamos el idioma. Además, Quique Garrido es un líder, un jugador veterano y tiene mucha experiencia de la que espero aprender durante esta temporada.

–¿Es un problema para usted el idioma?

–Todo mi equipo habla inglés, los jugadores, el entrenador, así que no tengo ningún problema. En Palencia mucha gente no habla inglés, pero me estoy esforzando porque quiero aprender español. El año pasado lo tenía más fácil para comunicarme, porque había más americanos en el equipo, pero este año voy a estudiar mucho español.

–Su padre Harold Pressley fue un referente en la NBA y en la ACB, ¿qué ha aprendido de él?

–Todo lo que sé. Mi padre jugó a una hora de Palencia, en León, así que mucha gente me conoce y me dice ‘tú eres el hijo de Harold’, por lo que volver a Castilla y León para mi es muy especial. Estuve aquí con él cuando solo tenía un año, así que es muy especial volver ahora aquí, donde también estuvo mi padre.

–¿Le encantaría llegar a la NBA como su padre?

–Me encantaría llegar a la NBA. Me da igual el equipo, para mí sería un sueño.