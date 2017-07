BALONCESTO Blanch: «El Palencia me propuso renovar, pero mi situación familiar ha cambiado» Marc Blanch se despide de la afición en Riazor. / LOF El alero Marc Blanch, que ha jugado los últimos dos años en el club morado, militará las dos próximas campañas en el CB Prat ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Jueves, 20 julio 2017, 10:52

La afición del Palencia Baloncesto ya no podrá disfrutar, al menos como local, del buen juego, del acierto desde el tiro libre y de las canastas imposibles de Marc Blanch. El alero catalán, que ha militado las dos últimas campañas en el club colegial, defenderá la próxima temporada -y la siguiente- la camiseta del CB Prat.

«He vivido dos años muy buenos en Palencia, el primero mejor que el segundo por todo lo que logramos, pero mi situación familiar ha cambiado», argumenta el jugador barcelonés, que fue padre de su segundo hijo en el mes de mayo.

«Sí que me hicieron una propuesta de renovación, pero el Prat ha hecho un gran sacrificio económico para que vaya y me siento muy valorado en este club», agrega el alero, que ya vistió la camiseta del Prat hace quince años. «Siempre he mantenido muy buena relación con ellos y la verdad es que ya me habían hecho alguna propuesta otros años», añade.

«Me da mucha pena dejar Palencia porque hemos estado muy a gusto allí y porque dejo muchos amigos, pero ya tenemos una edad», afirma Blanch, que entrenará a 20 kilómetros -en El Prat de Llobregat- de su casa de Badalona. «Será muy especial cuando nos toque enfrentarnos al Palencia Baloncesto, y así podré ver las obras del pabellón terminadas», señala.

A la marcha de Blanch se une la llegada de un nuevo técnico en el banquillo. «Yo creo que Joaquín Prado es un entrenador que sabe mucho de baloncesto, que tiene mucha experiencia», señala. «Personalmente creo que va a hacer una gran temporada en el Palencia Baloncesto», concluye el ya nuevo jugador del CB Prat.

El Palencia Baloncesto tendrá dieciséis equipos más a los que medirse -aparte del CB Prat- la próxima temporada en la categoría de LEB Oro. La plaza que ha quedado libre del Araberri, supuestamente porque el club alavés no presentó a tiempo el aval de inscripción de 150.000 euros, será ocupada por el CB Clavijo, que descendió a Plata en la cancha.