LIGA FEMENINA DIA
Avenida tratará de ganar hoy para atar ya el primer puesto de la liga regular
El duelo ante IDK Guipuzkoa comienza a las 18:00 y Ortega llama a centrarse antes de afrontar el duelo europeo con el Galatasaray
Sábado, 17 marzo 2018, 13:02

El Perfumerías Avenida podría conquistar hoy mismo el ‘título’ de campeón de la liga regular. Faltan tres jornadas por jugares y aventaja en dos victoria a su inmediato perseguidor, el Spar Citylift Girona, con una ventaja añadida: Que también tiene el ‘basket average’ particular ganado. En otras palabras, para perder el primer puesto, Avenida tendría que perder los tres encuentros que le restan (IDKGipuzkoa, Bembibre y Campus Promete) y que el conjunto catalán ganara ante Femení Sant Adriá, Quesos El Pastor y Mann Filter. El partido de hoy se juega a las 18:00 en San Sebastián y puede verse a través de ‘canalfeb.es’. El IDK Guipuzkoa también estará motivado, ya que se está jugando los ‘playoff’ una vez termine la temporada regular.

Quedar en lo más alto de la clasificación tampoco implica que después se obtenga el título liguero, aunque la ratio salmantina es verdaderamente destacable: De las seis veces en el club quedó primero, consiguió cuatro ligas.

Cuanto antes

Seguro que las salmantinas prefieren no esperar más para amarrar el primer puesto de la liga y concentrarse en la eliminatoria ante el Galatasaray en la Eurocup femenina. El entrenador local, Miguel Ángel Ortega, explicaba ayer que «estaría muy bien ganar, evidentemente, y provocar que los dos últimos partidos no tengan trascendencia, sobre todo para enfocarnos en preparar la Eurocup», explicó en declaraciones a la web de Avenida. Además, no teme que la jugadoras se ‘dispersen’ pensando enEuropa. «Siempre lo hacemos igual, enfocamos cada partido en su momento. Ahora es el momento de IDK para dejar todo encaminado y a partir de mañana pensaremos en Galatasaray y pensando en poder llegar a la final».

Avenida llega a en buena disposición, «el equipo está en un buen nivel de cohesión, todas se sienten importantes y es importante que sea así. Todas tienen su espacio». Acerca del rival, Ortega lo tiene más que claro: «IDK es un equipo de playoff aunque entre ellos, Gernika y La Seu se tendrán que pelear, seguramente, pero todos han hecho méritos. Esta temporada han armado un equipo solvente, con buenas jugadoras, y no va a ser fácil».

La única incertidumbre en el equipo salmantino es Angel Robinson, que con un golpe en la rodilla será duda para el partido de hoy ante las guipuzcoanas.