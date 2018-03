EUROCUP FEMENINA Avenida ‘reza’ a la magia de Würzburg para lograr la remontada Seguidores de Avenida animan al equipo durante un partido. / MANUEL LAYA El club apela a la «unidad con la afición» para levantar los 7 puntos al Galatasaray y estar en la final de la Eurocup JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 27 marzo 2018, 12:47

Llega una de las citas más importantes de la temporada 2017-2018 para el Perfumerías Avenida de Salamanca. El equipo salmantino, actual campeón de todo en España -Liga, Copa y Supercopa- y que quiere este curso además ‘tripitir’ el máximo título nacional, ambiciona además jugar nada más y nada menos que una final europea y que sería la tercera de su historia tras las que jugó en la Euroliga en 2009 y 2011. En este caso es la Eurocup femenina -la segunda competición continental- y único título que falta en las pobladas vitrinas del club perfumero.

Para ello el equipo de Miguel Ángel Ortega tendrá que remontar este miércoles a partir de las 20:30 horas la desventaja de siete puntos que se trajo la semana pasada de Estambul ante el Galatasaray (69-62) si quiere jugar por el título muy posiblemente ante el Hatay turco que en el primer partido pasó por encima del Reyer Venezia italiano (74-54).

El CB Avenida se agarra para ello a su amplia plantilla y también, cómo no, a su gran talismán para las gestas: el pabellón de Würzburg, que ha sido el gran aliado de sus continuas gestas europeas. Consciente de ello, desde el club se ha puesto en marcha la maquinaria para que mañana se viva otra de las noches mágicas. Así, desde hoy se lanza la venta anticipada de entradas. Las oficinas de Würzburg despacharán entradas para el partido contra el Galatasaray desde hoy en horario de 20 a 21:30 horas y en el caso de que no se vendiese la totalidad de las entradas, las restantes se pondrían a la venta mañana desde una hora antes del choque. Como ya es habitual, los abonados no tendrán que pagar para entrar al partido.

Advertencia para on-line

Eso sí, el club advierte que «habida cuenta del escaso número de entradas a la venta, dada la gran cantidad de socios existentes, no existe posibilidad de reserva online de entradas y la opción de reserva a la que se accede desde determinados buscadores (nunca directamente en la web) está deshabilitada desde hace varios meses» y la entidad añade que «desde el Club Baloncesto Perfumerías Avenida estamos más que convencidos de que las opciones de remontada y de vivir, por tanto, un verdadero sueño europeo, pasan por la fuerza de la unión entre afición y equipo por lo que será fundamental la implicación de nuestra Marea Azul en el choque, siendo, nuevamente, una jugadora más sobre nuestro Infierno Azul», apunta la entidad salmantina.

Y es que en las 12 temporadas que lleva el club charro las gestas deportivas en Würzburg ante poderosos clubes con mucho más presupuesto que el CBAvenida han sido quizá más habituales de lo esperado y en ello el factor Würzburg, como reconocen las jugadoras y técnicos que han ido pasando por Salamanca con el paso de los años, el ambiente del pabellón salmantino ha tenido mucho que ver.

Sin ir más lejos, esta misma temporada ha caído en Würzburg, o mejor dicho, ha vuelto a perder en la capital charra el UMMCEkaterimburgo. Así, el 18 de octubre de 2017 las de Ortega vencían 56-43 a las rusas -clasificadas finalmente para la Final-Four- tras otra exhibición defensiva del equipo charro. Y no fue la única del curso porque el pasado 17 de enero perdía el Fenerbahce turco (65-64).

La de este curso no era la primera derrota de Ekaterimburgo en Salamanca porque ya en 2016 caía en la fase de grupos por 83-72, aunque para encontrar la primera hay que remontarse hasta el 30 de enero de 2013 cuando caía por 65-57 en una plantilla formada por jugadoras como Diana Taurasi, Sandrine Gruda, Sue Bird, Candace Parker o la mismísima Silvia Domínguez, ahora de nuevo en Avenida.

Otras grandes noches europeas de Avenida a lo largo de los años sin duda las encontramos en las siguientes campañas. El Fenerbahce ya cayó en la eliminatoria de cuartos de final, por 83-72, de la pasada temporada aunque luego se metió en la Final-Four. También cayó el Fenerbahce en la campaña 2014-2015 por 66-60.

Ya más atrás en la 2011-12 también perdió el Nadezhda por 75-63 en un espectacular partido de DeWanna Bonner, que ese mismo verano se fue al conjunto ruso.

Las noches con el CSKA

Pero sin duda una de las noches inolvidables en la memoria de los seguidores del Perfumerías Avenida la noche mágica que se vivió es lade la victoria frente al CSKA de Moscú en el año 2009, temporada del subcampeonato de Europa con la Final-Four jugándose en Salamanca. Las salmantinas batieron al conjunto ruso (83-74) forzando sobre la bocina dos prórrogas con triples increíbles de la belga Anke de Mondt y la americana Michelle Snow.