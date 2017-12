LIGA FEMENINA DIA Avenida quiere sellar en Logroño su sexto 'título' invernal Salto inicial del pasado miércoles en Ekaterimburgo. / UMMC El equipo salmantino se mide al reforzado Campus Promete tras la plaiza del duro viaje a Ekaterimburgo REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Sábado, 23 diciembre 2017, 10:30

Avenida cierra hoy la primera vuelta de la temporada en el campo del Campus Promete, en tierras riojanas tras una semana bastante dura debido al partido disputado el miércoles ante el Ekaterimburgo en Rusia y el consiguiente desplazamiento.

Y sin apenas descanso, se enfrenta a un equipo que doce jornadas después del Open Day que abrió la Liga Día, es otro conjunto diferente, con refuerzos muy potentes, como el caso de una Gidden que se enfrenta a su exequipo al igual que Knezevic o una Temeka Johnson que debutó la semana pasada y que a todas luces ayudarán al equipo a ser más fuerte y a salir de la zona peligrosa de la clasificación de la Liga Día.

Por lo tanto, parece que no será tan fácil como parece a simple vista la visita del líder de la competición al Palacio de los Deportes de la Rioja.

Pero Avenida viaja a Logroño con el objetivo claro de a ser campeón de invierno, algo que ya ha conseguido en otras cinco ocasiones, las cuatro últimas de forma consecutiva. Tampoco lo tiene muy difícil, ya que solo una abultada derrota de las perfumeras y un triunfo, también necesariamente muy holgado, de Girona podrían impedir la consecución de ese título, que no por honorífico, deja de ser gratificante y aporta moral al equipo.

Ortega

El entrenador Miguel Ángel Ortega señaló que «los calendarios a veces te favorecen y otras no. Ahora mismo la situación, por falta de descanso, no es la mejor», aunque destacó que «el ambiente en el equipo es bueno y eso hace que estas situaciones se lleven mejor, aunque no es motivo de alegría». Sobre la baja de Erika de Souza afirmó que «meterla en este viaje no tendría ningún sentido, ahora mismo está KO y lo que importa es que se recupere porque el 29 tenemos otro partido». Así las cosas, el rival parece peligroso, «tienen jugadoras de Euroliga como Gidden, a quien nosotros conocemos bien. Su posición puede ser engañosa».

Quevedo, a Cáceres

El Nissan CB Al-Qázeres ha anunciado el fichaje de la jugadora internacional por España Laura Quevedo hasta final de temporada después de que se desvinculara hace unos días de Perfumerías Avenida. El club extremeño ha agradecido a través de las redes sociales las facilidades que ha dado Avenida para este fichaje.