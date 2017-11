Avenida se va al parón con los deberes hechos

El Perfumerías Avenida se marchó ayer al parón por las citas de las selecciones nacionales con una balsámica victoria en casa ante el Lacturale Araski, al que derrotó por 69-54 en un choque con poca historia por la superioridad de las de Ortega. El equipo salmantino necesitaba irse a gusto al parón. No era para menos ya que llegaba al duelo en una situación de excepcionalidad transitoria: los dos últimos partidos en Würzburg habían terminado en derrota, el inesperado tropiezo ante Ferrol en la Liga y la del pasado miércoles ante el potente Yakin Dogu en la Euroliga con polémica arbitral incluida con el equipo salmantino como gran perjudicado. El equipo salmantino se impuso con claridad al Lacturale Araski, conjunto de la zona templada de la tabla en España, y se mantiene al frente de la tabla clasificatoria empatado con el IDK Gipuzkoa, que venció al Girona, mientras que Ferrol también perdió.

El encuentro tuvo varios altibajos lógicos con seguramente las jugadoras pensando en unos días de vacaciones -las que no van convocadas con sus selecciones nacionales- pero no tanto como le hubiera gustado a Ortega. El técnico se quejó de nuevo tras el encuentro de algunas de sus jugadoras nuevas porque siguen pensando más en sus números particulares que en el equipo. La segunda línea sigue sin funcionar y jugadoras como Moss, Nicholls, Abdi o Laura Quevedo no solo no están a la altura de los grandes partidos en Europa, sino que tampoco aprovechan sus duelos nacionales ante equipos muy asequibles para pedir más responsabilidad.

El conjunto vasco, con importantes bajas en su interior como Tudanca y Roundtree, sabía que tras la paliza física de Avenida en la Euroliga ante el Yakin Dogu debía meterle mucho ritmo al encuentro. Y lo hizo desde el inicio pero se encontró un conjunto salmantino que ayer no estaba para sorpresas. No era el mejor día para intentar proezas. Aún así pese al resultado final puso más resistencia que otros conjuntos de su nivel. Tuvo en Forster, una exterior que por circunstancias tuvo que jugar por dentro y pelearse con jugadoras con un poderío físico muy superior al suyo, y en la base Roselis Silva -una referencia desde el exterior-, a sus jugadoras más activas y que dejaron un gran sensación en Würzburg.

Las titulares salieron a marcar diferencias desde el inicio y lograron un parcial de 12-2 en poco más de tres minutos con Robinson aprovechando por dentro la gran diferencia de centímetros. Respondía el conjunto vasco con dos triples de Roselis Silva que no lograban acercar a las de Madelen Urieta al final del primer periodo (26-14).

Llegó ahí el primer bajón de las locales. Justo después de que Avenida lograra su máxima renta de la primera parte doblando a su adversario (36-18). Las rotaciones no sentaron bien al conjunto salmantino. Avenida levantó el pie del acelerador en los últimos minutos de la primera parte y en los primeros de la segunda encajando un 0-11 de parcial que dejó el resultado en 36-29. Fue un leve respiro porque en cuanto Ortega se puso firme en la banda, su equipo respondió al unísono, especialmente por fuera. Fue una respuesta autoritaria propia del líder que quiere ser en España Avenida.

Los triples sentencian

Un partido primero de 14-0 para completarlo con 20-6 (56-35, min. 27) que dejó sentenciado el encuentro. Lo hizo Ortega con su mejor artillería posible bombardeando al Araski más allá de la línea de 6,75 -su gran dolor de cabeza en este inicio de temporada- con nada menos que seis triples casi seguidos (dos de Moss, otros dos de Givens y uno de Silvia y Asurmendi).

Con 59-37 quedó ya todo decidido para el último periodo. Tanto, que las salmantinas se relajaron de nuevo en exceso, una circunstancia que aprovechó el Lacturale Araski para ir recortando poco a poco la distancia y llevarse una derrota mucho más honrosa de lo que podía haber sido.

El CB Avenida regresará a la Liga Femenina el domingo 19 de noviembre visitando al Quesos el Pastor en Zamora (12:30 horas), mientras que en la Euroliga lo hará el miércoles 22 con el primer partido de la temporada fuera de casa visitante Estambul para medirse al Fenerbahce turco, otro duelo clave para las aspiraciones salmantinas en la máxima competición continental.