LIGA FEMENINA DIA Avenida ficha a Kim Mestdagh para reforzar el tiro exterior Kim Mestdagh defiende a Moss en el reciente partido en Würzburg con el Yakin Dogu. / MANUEL LAYA La alero belga llegará este domingo a Salamanca y procede del Yakin Dogu turco JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Martes, 28 noviembre 2017, 18:11

Unas horas después de hacer oficial la salida en los próximos días del equipo de la sueca Abdi, el Perfumerías Avenida acaba de anunciar la llegada de un nuevo fichaje: la alero belga Kim Mestdagh. «Una puntería bien calibrada, de carga fácil y efectiva y no, no hablamos de un arma. Se trata de Kim Mestdagh, la nueva "especialista" del perímetro de Perfumerías Avenida para lo que resta de temporada. El club azulón y la jugadora han alcanzado un acuerdo, después de la alero belga haya finalizado su relación contractual con el club turco de Yakin Dogu y se incorporará al equipo charro en los próximos días. Sin duda, es una de las "francotiradoras" europeas del momento, como viene demostrando en los últimos meses con extraordinarias actuaciones con la selección belga, con la que conquistó el bronce en el pasado Eurobasket. Mestdagh ya fue entonces una jugadora fundamental, la décima anotadora del campeonato con más de 14 puntos por encuentro. Nada que no hubiera avisado ya antes, pues la anterior campaña en Flammes Carolo francés fue una de las máximas anotadoras del campeonato galo y, en Eurocup firmó 15 puntos por encuentro, incluyendo un 52% en tiros de tres. Con estos galones, no era de extrañar que llamara la atención de un gigante como Yakin Dogu, club en el que, debido al cupo de extranjeras en la liga turca, no ha disputado muchos minutos. No es difícil destacar la mayor virtud de Kim Mestdagh, una tiradora consumada con tremenda facilidad para armar el brazo desde cualquier posición del perímetro. Su 1,78 hacen de ella, además, una jugadora con buen físico y, a sus 27 años, parece estar en el mejor momento de una carrera que, precisamente, comenzó como profesional en España, en Zamarat. Ahora recala en Avenida para contribuir con su puntería a la buena marcha del club charro», señala el CB Avenida en su comunicado.

Esta temporada con el Yakin Dogu no había jugado en la Liga turca pero sí que ha disputado cuatro partidos de Euroliga con un promedio de 1,8 puntos y 1,3 rebotes en 8,3 minutos por partido. La campaña pasada, en a Eurocup, segunda competición continental con la que salió campeón con el equipo turco proemdió 14,8 puntos. Fue tercera con Bélgica en el reciente Eurobasket promediando 14,5 puntos por encuentro.