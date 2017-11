LIGA EBA GRUPO AB El Aquimisa Carbajosa no desea más tropiezos ante el Innova Chef zamorano Víctor Rico, entrenador de Aquimisa, durante un partido. / ANTORAZ El equipo salmantino suma solo una victoria en los últimos seis compromisos JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Domingo, 26 noviembre 2017, 11:49

El Aquimisa Carbajosa afronta esta mañana y de nuevo en casa, menos de 48 después de haber perdido el pasado viernes frente al ULELeón el pasado viernes (72-85) -partido adelantado de la 15ª jornada del grupo ABde la Liga EBA, la 10ª jornada del curso recibiendo a partir de las 12 horas al Innova Chef zamorano, en el que milita el escolta charro Pedro de la Calle.

Los de Víctor Rico, con un balance de 5 victorias y 5 derrotas, no pueden permitirse más tropiezos en casa si no quieren desengancharse de la zona alta de la tabla y empezar a pelear por no descender. Los salmantinos llevan dos derrotas seguidas, que unidas a las tres anteriores a la victoria ante el Obradoiro, hacen que el Carbajosa lleve solo una victoria de los seis últimos compromisos. Será la segunda oportunidad para ver en acción a los dos últimos fichajes de Aquimisa, Richard Peters y Damian Young, que el viernes tuvieron un discreto debut con 5 y 4 puntos respectivamente. El que volverá a ser baja es el alero canario Imobach.