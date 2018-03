ALEJANDRO MARTÍNEZ | TÉCNICO DE CHOCOLATES TRAPA «Tenemos que apretar mucho para mantener la plaza de ‘play off’ o mejorarla» El entrenador del Chocolates Trapa, Alejandro Martínez, da instrucciones a sus jugadores en el partido ante el Clavijo. El técnico morado afronta la recta final de la liga regular con optimismo, a pesar de la derrota ante Oviedo ESTHER BENGOECHEA Palencia Martes, 27 marzo 2018, 11:22

iete jornadas lleva el canario Alejandro Martínez al frente del Chocolates Trapa, con un envidiable parcial de seis victorias y una derrota. Esta última ocurrió en la última jugada ante el Oviedo, en su cancha, en Pumarín. A pesar de este traspiés, los morados siguen octavos, en puestos de jugar la fase de ascenso, a falta de cinco jornadas para que termine la liga.

-¿Duele más la derrota en el último segundo?

-No, las derrotas son derrotas y los partidos duran 40 minutos. Nosotros estuvimos bien 39 minutos y 54 segundos. Al final se nos escapó, así que a pensar ya en el siguiente encuentro, que este ya no lo podemos ganar, así que a por el próximo.

-¿Esa acción nos recuerda que hasta que no termine el partido puede pasar cualquier cosa?

-Nosotros sabíamos que el partido no había acabado y el equipo cometió ese error. No solo ese, cometimos algunos errores más antes de esta situación final, aunque la gente se queda con el último. Pero no es el fallo de un jugador, al final ganamos y perdemos todos. No se focaliza en una persona ni cuando se gana ni cuando se pierde. Bryce Pressley metió un triple en el partido ante el Valladolid en Villamuriel, y ganaron todos. Los partidos los ganan y los pierden los equipos, no los jugadores.

-¿Estaba Bryce más apesadumbrado que el resto?

-Bryce y todos estaban más tristes porque al final pierdes y pierdes. Da igual de uno que de veinte puntos, tenemos que trabajar esta semana para rendir a un buen nivel de cara al partido del domingo para seguir con nuestro objetivo de meternos en ‘play off’.

«Urko se reincorporará a los entrenamientos de cara a estar con nosotros el domingo ante el Ourense»

-El partido del Chocolates Trapa, en líneas generales, fue bueno...

-Quitando quizá el segundo cuarto, que estuvimos espesos y muy fallones en el tiro libre, porque erramos seis lanzamientos en la primera parte, pero estoy contento con el trabajo del equipo. En una cancha como Pumarín, con el apoyo incondicional del equipo, fuimos capaces de reponernos de estar nueve o diez puntos por debajo a estar ocho por encima. La verdad es que estoy muy contento con la dinámica del equipo.

-¿Un par de días de descanso es necesario para afrontar la recta final?

-Sí, ya lo habíamos hablado con ellos hacía tiempo y es necesario, sobre todo a final de temporada, programar muy bien los descansos, sobre todo tras una semana de tres partidos. Hemos decidido dejar dos días libres porque hasta el domingo tenemos tiempo por delante para trabajar.

«El equipo ya tiene quince victorias, que no está nada mal a falta de cinco jornadas para el final»

-Y el descanso necesario, ¿es más físico o mental?

-Son muy necesarios ambos, el descanso es físico y mental. Físicamente es obligatorio descansar, además tenemos una plantilla veterana, y mentalmente es importante estar un par de días sin vernos las caras, y disfrutar con la familia y con los amigos. Pero sé que hay varios jugadores que van a ir al gimnasio a trabajar, a hacer cosas y eso habla de la ambición que tiene el grupo de seguir haciendo las cosas bien y de mejorar. Son profesionales y saben que tienen que cuidarse para estar en las mejores condiciones posibles de cara a todos los entrenamientos.

-¿Qué tal evoluciona Urko Otegui de su lesión?

-Está mucho mejor. Mañana (por hoy) se reincorpora a los entrenamientos. Vamos a ver cómo responde en pista, regularemos los ejercicios más exigentes, de cara a que esté el domingo disponible.

«No es el fallo de un jugador porque al final ganamos y perdemos todos juntos»

-¿Qué tiene que seguir mejorando el equipo de cara a la recta final?

-Todo. El baloncesto es un juego coral, si te tapas la cabeza te enfrías los pies y viceversa. Hay que tratar de mejorar todo porque te pones a ver un partido y siempre hay detalles que puedes mejorar, y que estoy seguro que podemos hacerlo. Trabajamos todo porque de entrada no sabes qué problemas te va a plantear el próximo rival y tratamos de llegar al siguiente partido con todo mejorado para que se aplique en el juego.

-¿La derrota puede afectar anímicamente a la plantilla?

-El equipo ya tiene 15 victorias, que no está mal a falta de cinco partidos. Aún nos hacen falta algunos triunfos más para lograr el objetivo, porque tenemos muchos ‘averages’ perdidos con equipos que nos rodean. Hay que seguir trabajando, partido a partido, tratar de ganar a Ourense y seguir así hasta el final. Nos quedan cinco partidos y hay que ganar el mayor número de ellos.

-Para buscar el ‘play off’...

-Sí, ahora mismo estamos en ‘play off’ y vamos a ver si somos capaces de mantenerla. No va a ser fácil, hay muchos equipos alrededor que han hecho buenos resultados últimamente y tenemos que apretar mucho para tratar de mantener esta plaza o mejorarla. El objetivo es que cuando acabe la liga regular estemos en puestos de ‘play off’ y esperando a ver qué rival nos ha tocado.

=