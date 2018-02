BALONCESTO | LEB ORO Alejandro Martínez ya dirige al Chocolates Trapa 01:21 Gonzalo Ibáñez y Alejandro Martínez, durante la presentación del nuevo entrenador. / MARTA MORAS El nuevo técnico morado, que ha sido presentado esta mañana, ha conducido a la plantilla en el Adolfo Nicolás ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Jueves, 15 febrero 2018, 18:08

El nuevo entrenador del Chocolates Trapa, Alejandro Martínez, ha sido presentado esta misma mañana para dirigirse posteriormente al pabellón Adolfo Nicolás de Vilalmuriel donde le esperaba la plantilla para realizar el primer entrenamiento a sus órdenes.

Martínez, que llegó ayer por la noche a Palencia, llega para tomar las riendas del equipo en un momento complicado, ya que los morados suman dos derrotas consecutivas y están tres posiciones por debajo del ansiado 'play off'. «Ahora mismo el equipo está en una situación que no es la apetecible pero es verdad que estamos a un partido del 'play off'. Hay que tratar de recuperar ese juego que se presupone que con los jugadores que hay el equipo debería desarrollar y tratar de sumar el mayor número de victorias», señalaba el nuevo técnico morado.

«Tenemos jugadores con mchos puntos en las manos y tenemos que lograr ese juego, un juego que sea vistoso, que atraiga al espectador», añadía el entrenador, que estudiará estos días la plantilla por si quiere realziar algún cambio o modificación de la misma.

La primera prueba de fuego de Martínez será el domingo ante el Palma de Mallorca. «Están en una situación peor que la nuestra y en casa se tienen que hacer fuertes, así que tenemos que ir con mucha concentración los 40 minutos para intentar sumar la primera victoria», advertía.