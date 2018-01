JOAQUÍN PRADO «Aún no hemos adquirido la regularidad necesaria de cara a la segunda vuelta» Joaquín Prado gesticula por la banda durante un partido. / MARTA MORAS El técnico del club palentino reconoce que «de momento la nota del equipo no puede ser demasiado alta» ESTHER BENGOECHEA PALENCIA Miércoles, 10 enero 2018, 10:19

Terminada ya la primera vuelta, con más derrotas que triunfos (8 victorias y 9 partidos perdidos) y sin estar entre los puestos de ‘play off’, es el momento de repasar con el entrenador del Chocolates Trapa, Joaquín Prado, qué hay que mejorar de cara a la siguiente vuelta y al partido de este mismo viernes ante el Melilla.

-¿Cómo valora la primera vuelta del Chocolates Trapa?

-Ha venido marcada por la irregularidad. Hemos tenido un comienzo muy difícil, con circunstancias muy complicadas en el inicio, aumentadas por resultados desfavorables, y en líneas generales el equipo ha evolucionado en positivo aunque ha tenido algún sube y baja que no nos acaba de dejar conformes. Hemos combinado buenos momentos con algún partido donde hemos estado muy lejos de la imagen que queremos dar. Hemos evolucionado en positivo, pero no lo suficiente para adquirir la regularidad que queremos de cara a la segunda vuelta.

-¿La falta de regularidad sigue siendo la asignatura pendiente?

-Sí, porque somos irregulares incluso dentro de un mismo partido. Hemos hecho determinados encuentros con excelentes momentos, con muy buenas primeras partes y malas segundas partes o viceversa. En un mismo partido, nos cuesta tener una línea de regularidad. En casa estamos dando una mejor cara, pero tenemos que crecer en todos los frentes y en todas las canchas. Está claro que estamos muchísimo mejor que hace diez semanas, el equipo está más cohesionado y hacemos las cosas mucho mejor, pero tenemos un margen de crecimiento enorme.

-¿Terminar la primera vuelta fuera del ‘play off’ es un varapalo para el equipo?

-Si te soy sincero, cuando empiezan las temporadas no pienso demasiado en cuestiones clasificatorias futuras. Pienso en empezar bien la temporada y para nosotros las primeras jornadas de la temporada fueron durísimas, no pensábamos nadie que iban a ser así, tanto por circunstancias de confección de plantilla como por resultados. Las cuatro o cinco primeras semanas de competición fueron realmente duras. En octubre, sí que hubiéramos firmado 8 victorias y 9 derrotas, pero en verano seguramente no firmaría otra cosa que ir primeros.

«Miso está haciendo mucho por quedarse desde el primer día que llegó, tanto dentro como fuera de la pista»

-Si tuviera que poner una nota de esta primera vuelta, ¿cuál sería?

-No me veo capaz. Está claro que la nota, de momento, no puede ser una nota alta, pero también digo que por trabajo y esfuerzo y por cómo estamos evolucionando no podría ser tampoco demasiado desastrosa.

-¿El equipo sigue buscando reforzarse de cara a la segunda vuelta?

-Para serte sincero, sí que estamos pendientes del mercado. Seguiremos hasta que se cierre el plazo. Esa debe ser nuestra obligación, estar pendientes del mercado y si tenemos la posibilidad de mejorar y reforzar al equipo tenemos que hacerlo, tanto porque haya una oportunidad o porque el club pueda hacer el esfuerzo económico. No debemos renunciar a ello.

-¿De esto dependería la permanencia de Andrés Miso?

-Sí, depende fundamentalmente del mercado y de la disponibilidad económica del club, y un tercer factor muy importante es por su rendimiento. Y la realidad a día de hoy es que su comportamiento en el trabajo diario y su rendimiento está siendo muy bueno. Andrés está haciendo mucho por quedarse desde el primer día que llegó, desde dentro como fuera de la pista, con muy buena predisposición y muy buena actitud. Desde que él ha llegado el balance de victorias y derrotas es positivo y él nos ayuda a ser mejores.

«A nadie se le escapa que las posiciones donde tenemos más problemas son la de base y la de pívot»

-¿Un pívot y un base son las posiciones que más necesita cubrir?

-Son las dos posiciones donde hemos tenido más problemas físicos o más bajas en líneas generales. En la posición de base, hemos pasado muchos problemas desde el verano, primero para cerrar la plantilla y luego porque el último jugador que trajimos, Calliste, no nos dio el rendimiento que queríamos. También hemos tenido a Quique que se ha perdido algún partido por baja y Sani por ir con la selección. Ahora que habíamos reconvertido a Bryce se ha perdido las dos últimas jornadas por lesión. Ahí hemos acumulado problemas y en la posición de 5 también. En el último mes y medio, Ruffin ha arrastrado muchos problemas físicos. No se le escapa a nadie que son las dos posiciones donde hemos arrastrado mayor déficit. Estamos pendientes del mercado con amplitud de miras.

-¿Tres partidos seguidos en casa son clave para volver a estar arriba en la tabla?

-Está claro que preferimos jugar más partidos en casa que fuera y de la primera vuelta hemos jugado 10 partidos de 17 a domicilio. Somos el único equipo que ha jugado tantos partidos fuera de casa, claro que en tu feudo te sientes más arropado y nosotros, a pesar de no jugar en nuestra instalación, nos hemos sentido cómodos. De siete partidos, hemos ganado cinco y los otros dos los hemos competido hasta la última jugada. Ahora vamos con Melilla y ya llegaremos más adelante a Castellón y a Araberri.

-Supongo que ya ni piensan en el Pabellón Municipal...

-Cada día nos sentimos más en casa y más cómodos en Villamuriel, para competir está fenomenal, para entrenar día a día es más difícil por el frío. Cuesta entrar en calor y cuando corres inhalas un aire muy frío que te dificulta respirar. Y las manos y los dedos se pueden lesionar con mayor facilidad por el frío. El tema es que la obra se ha dilatado más de lo que pensaba todo el mundo, así que hay que tener paciencia. No estábamos mentalmente preparados para pasar el invierno fuera de nuestro feudo, pero ahora ya tenemos asumido que estaremos todo el invierno en Villamuriel. Trabajamos lo mejor posible para competir en Villamuriel para ganar al Melilla.