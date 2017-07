BALONCESTO El acuerdo de Dani Pérez con el Palencia peligra ante el interés de Porfi Fisac El entrenador Porfi Fisac felicita a Dani Pérez, tras la finalización de un partido con el Palencia Baloncesto. / MARÍA JOSÉ SEGOVIA El entrenador del Gipuzkoa tiene la intención de contar con el base catalán en su nuevo proyecto ACB ÁLVARO MUÑOZ PALENCIA Miércoles, 19 julio 2017, 11:18

Las horas de Dani Pérez en el Palencia Baloncesto podrían estar contadas. El pasado 15 de julio, el base catalán se comprometía con el Palencia Baloncesto por dos temporadas, siempre y cuando no le tentase ningún equipo ACB antes del próximo martes. «Mi sueño es volver a jugar en ACB», comentó ayer Pérez.

Y es que entre los planes del Palencia Baloncesto se está intentando colar el exentrenador de los colegiales Porfirio Fisac, quien tiene la intención de llevarse al base catalán al Gipuzkoa, que este año militará en ACB. «La primera vez que fiché por el Palencia Baloncesto, en gran parte, es porque Porfi nos iba a entrenar. Es un técnico que me conoce y, si me da la oportunidad, yo estaría encantado de volver a entrenar con él», comentó ayer ilusionado el hasta ahora base catalán del Palencia Baloncesto.

El ex del Unión Financiera Oviedo se encuentra estos días en un verdadero impasse deportivo. «Todavía no sé dónde jugaré el próximo año. Hay interés por parte de un equipo, pero aún no tengo nada firmado», añadió Pérez sobre el más que posible interés de Gipuzkoa.

«He hablado con Joaquín antes de decidirme, pues ya nos conocíamos de mi etapa en Lleida»

Pero antes de que se dé el posible fichaje, Dani Pérez solo piensa en el club colegial. «La oferta de Palencia era buena. Son dos años de contrato. A nivel deportivo y como proyecto es el más ambicioso de LEB Oro. Además, conozco la ciudad, el club y mi novia es de allí. Todo esto influye a la hora de tomar una decisión importante», relató el campeón de la Copa Princesa por segundo año consecutivo -hace dos temporadas con el Palencia y el año pasado con el Oviedo-.

Desde Oviedo, donde se encuentra ultimando la mudanza, Dani Pérez avala la contratación del nuevo entrenador del club colegial, Joaquín Prado. «He hablado con Joaquín antes de decidirme, pues ya nos conocíamos de mi etapa en Lleida. Tengo muy buen recuerdo, además de muy buenas referencias de él. Me agrada que sea el entrenador del Palencia Baloncesto», apostilló el base catalán.

Ya sea en ACB o en LEB Oro, la ambición del ex del Unión Financiera Oviedo no tiene fin. «La decisión que tomé antes del 15 de julio era que si jugaba en LEB Oro, sería con el Palencia Baloncesto. Si finalmente me quedo en la LEB es para optar a todo y conseguir el ascenso. Sería un bonito reto también», afirmó Dani Pérez, quien se alegra del flujo de ascensos y descensos de categoría. «Hacía muchos años que los equipos no podían consumar los ascensos en los despachos. Estas nuevas situaciones servirán para que los clubes abran la puerta a organizar plantillas que luchen de verdad por subir», añadió Pérez.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Faltan 6 días para que Dani Pérez tome la decisión final y deshoje la margarita y se quede con el pétalo del Palencia Baloncesto o el de un equipo ACB. ¿Se volverán a cruzar en sus caminos Porfirio Fisac y Dani Pérez en ACB como ya sucedió en el Fuenlabrada? Esa pregunta tendrá respuesta antes del 25 de julio.