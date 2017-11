LIGA FEMENINA DIA Abdi dejará de ser jugadora de Avenida a finales de esta semana Abdi, en Würzburg cuadno fue presentada por Avenida. / MANUEL LAYA La ala-pívot sueca, que no ha rendido a gran nivel, cuenta con un contrato prorrogable que finaliza este mes JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Martes, 28 noviembre 2017, 14:31

La sueca Abdi no seguirá perteneciendo a Avenida a finales de esta semana. Así lo ha hecho oficial el club: «La jugadora sueca Farhiya Abdi finalizará en los próximos días su vinculación con el Club Baloncesto Perfumerías Avenida. El contrato temporal (prorrogable) que unía a ambas partes está próximo a llegar a su fin y tanto club como jugadora han acordado de mutuo acuerdo no ampliarlo. De esta forma, el choque del próximo sábado ante Mann Filter será el último de Farhiya con la camiseta de Perfumerías Avenida. El club quiere, no obstante, agradecer el trabajo, profesionalidad y amabilidad de Abdi en los meses en que ha formado parte de nuestro equipo y le desea la mayor de las suertes personal y profesionalmente de cara al futuro».

La jugadora es la segunda menos utilizada por el entrenador en la Liga y promedia 5,8 puntos y 2,8 rebotes por encuentro en España, y en la Euroliga sus números bajan hasta 2,8 puntos y 1,5 capturas por encuentro, siendo también la segunda menos utilizada.