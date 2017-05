María Asurmendi regresará a Avenida y Milovanovic y Salvadores no siguen

El Perfumerías Avenida 2016-2017 ya es historia. Después de ganar ayer la quinta final de la Liga Femenina de su historia y con ello de conquistar el primer triplete de Supercopa, Copa de la Reina y Liga Femenina para sus vitrinas, el club ya se centra en preparar el próximo proyecto de la 2017-2018. Un proyecto que ya tiene muy avanzado tanto en renovaciones de la actual plantilla como en el tema de los fichajes. El CB Avenida es un club acostumbrado a trabajar con mucho tiempo de antelación sus plantillas futuros debido a la tranquilidad de tener detrás una familia tan implicada como los hermanos Recio que ya saben el dinero que se podrán gastar la próxima campaña cuando la actual acaba de concluir.

Es por ello que el club ya ha anunciado las renovaciones del entrenador Miguel Ángel Ortega para la próxima temporada y por dos años de las jugadoras Silvia Domínguez y Adaora Elonu y por uno a Erika de Souza y Chrissy Givens.

Además y según ha podido saber este periódico de fuentes muy fiables, el CB Avenida ya tiene atada a la compañera en el puesto de base de Silvia Domínguez para la próxima temporada. Se trata de una vieja conocida del equipo salmantino porque ya vistió de azul en el tramo final de la temporada 2015-2016 -fue campeona de Liga- y dejó un gran sabor de boca. Se trata de María Asurmendi, que esta temporada ha militado en el Gernika Bizkaia. En el conjunto vasco, que terminó tercero de la Liga regular y después fue eliminado en cuartos de final, ha cuajado una buena campaña en la que ha jugado 801 minutos (más de 30 por partido), con 8,6 puntos de promedio y unos porcentajes del 51% en tiros de ‘2’ y del 32% en tiros de ‘3’, a los que ha añadido 4,6 asistencias por partido.

Milo, dos años a Sopron

No es la única novedad ya confirmada porque este diario también conoce el futuro de Jelena Milovanovic. La serbia, que ha sido la mejor de la temporada en el CB Avenida, se marcha al Sopron húngaro para las próximas dos temporadas. La jugadora firmó el pasado mes de diciembre con el conjunto húngaro y sin dar opciones de renovación al equipo salmantino, algo que no sentó nada bien en la directiva salmantina. No obstante la serbia, que tuvo un pequeño bajón de rendimiento en enero, ha vuelto a demostrar que es una top-europea tanto en la Euroliga como en la final de la Liga Femenina.

Por último, otra jugadora que no seguirá pese a tener contrato, dos años más, con el CB Avenida. La astur-leonesa Ángela Salvadores ya ha tomado la decisión de marcharse del equipo salmantino y jugará en el extranjero. La prometedora jugadora no ha cuajado una buena campaña en Salamanca, apenas contando para Miguel Ángel Ortega, y con la renovación del técnico catalán, la escolta ha visto cómo el futuro podría seguir siendo negro en busca de los minutos que aquí se le han resistido y así tratar de relanzar una carrera que se ha estancado notablemente en los últimos dos años. Tampoco continuará, como es obvio, Gabriela Marginean, que tras ser renovada después de su primera notable temporada, ha cuajado un pésimo curso en Avenida en la 2016-2017, Alana Beard, que ya anunció que la de este año sería su última experiencia en Europa antes de retirarse, y Carmen Miloglav, que no ha contado para casi nada. El futuro de Gil es una incógnita.

De esta forma, Avenida ya cuenta para la próxima temporada con Silvia Domínguez y María Asurmendi -el acuerdo es total-, en el exterior Elonu, Givens y Laura Quevedo, con dos años más de contrato, y en el interior Erika de Souza.