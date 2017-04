Avenida quiere volver de Girona con el título de Liga bajo el brazo

Avenida juega hoy un partido que puede suponer un antes y un después en su historia. El equipo alcanza el partido 1.000 en competición oficial en su historia, se puede lograr la triple corona, y la segunda Liga consecutiva –la quinta en su historia–, y todo, ello en el año que se cumple el 25 aniversario del club.

Por ello, el equipo azulón ha viajado a Girona con intención de acabar la temporada por la vía rápida, lo que supondría regresar a Salamanca con el título debajo del brazo. Las jugadoras no quieren oír hablar de un tercer partido, aunque saben que todo puede pasar en Fontajau y que el rival es poderoso y está dolido, porque el equipo salmantino le ha vencido en todas las ocasiones en que se han enfrentado esta temporada.

La demostración de Avenida en el primer partido de la serie final, sobre todo tras el descanso, mantiene a las de Ortega como favoritas, pero no deben relajarse sin angustiarse por conseguir la victoria.

El rival

El Spar Citylift, aunque consciente de que la final la tiene muy cuesta arriba después de caer en el primer partido en Salamanca, quiere forzar un tercer duelo ante el Perfumerías Avenida antes de proceder a la despedida anunciada de la base Noemí Jordana cuando concluya la serie.

Las jugadoras de Èric Surís saben sobradamente del potencial del rival y de que, cuando no aparece Silvia Domínguez, como sucedió en la Copa de la Reina, lo hace Jelena Milovanovic, autora de treinta puntos hace tres días que fueron los que determinaron el primer encuentro.

Ify Ibekwe, la jugadora norteamericana del Girona podría resentirse de sus molestias en la rodilla, que le hicieron jugar con un vendaje en Würzburg. Ayer no tenía previsto entrenar y hoy realizará diversas pruebas para comprobar en qué condiciones llega al partido. Aunque es muy probable que fuerce porque sabe lo que se juega el equipo.

El reto del Girona es ahora sacar el máximo partido del factor cancha y forzar un tercer partido en el que todo podría suceder, aunque el Perfumerías Avenida sería siempre favorito.

La motivación extra para que Fontajau se convierta hoy en un fortín sale del anuncio de retirada de la capitana del conjunto catalán, Noemí Jordana. Una retirada que podría producirse hoy mismo si Avenida logra la victoria en este segundo partido.

El entrenador de Avenida, Miguel Ángel Ortega aseguró ayer que «si puede ser en dos partidos, mucho mejor pero va a ser muy complicado con su afición presionando». «Ahora mismo lo que más me preocupa es que hemos ganado aquí las últimas dos veces y si a nosotros nos pasara tiraríamos de orgullo y de todo para intentar ganar y que no sea un 5-0 este año», reconoció el técnico que, además, advirtió de que: «es un rival de calidad, que nadie se olvide de las jugadoras que tienen, de gran talento, hablamos de un equipo que no sólo tendrá rabia, tiene calidad»

Con respecto al partido del miércoles Ortega señaló que «no hay veinte puntos de diferencia, eso lo sabemos todos. Tenemos que saber que nuestros cuatro partidos anteriores son historia, sólo así conseguiremos la quinta».