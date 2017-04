El azul de la remontada

El azul es uno de esos colores que gusta. Es el color del mar, del cielo (cuando está despejado)... Queda bien incluso en la indumentaria del equipo femenino de baloncesto del Unami Venta Magullo. Dicen los entendidos que simboliza todos los sentimientos que van más allá de la simple pasión y que permanecen en el tiempo. Es también el color de la confianza y la simpatía, como la que ha demostrado y demuestra el conjunto segoviano. Y confianza tiene y mucha, porque necesita remontar ocho puntos para seguir adelante en este camino (y no de rosas precisamente) que lleva al ascenso a la Liga Femenina 2. Va a hacer falta.

Está considerado como un color frío, permite que las personas se sientan tranquilas y relajadas, pero seguro que frío, lo que se dice frío no será el ambiente que se viva mañana sábado (20:00 horas) en el pabellón Emperador Teodosio. Todo lo contrario, aunque la campaña que han puesto en marcha las jugadoras y cuerpo técnico del Unami Venta Magullo invite a todos a acudir al pabellón con una prenda azul. Esa comunión de la grada con el equipo volverá a ser fundamental, como lo ha sido durante toda la temporada.

El conjunto segoviano viene de caer en el primer partido por ocho puntos de diferencia (75-67). Ya sabía de antemano que no iba a ser un paseo. Fue duro. Una noche fastidiada (por emplear un calificativo suave), de los de darle vueltas a la cabeza incluso el día después. Un mal partido, un rival muy entonado (sobre todo en el lanzamiento exterior), un criterio arbitral (aunque Esther Muñiz no se escuda en el arbitraje para explicar la derrota)... Un cóctel explosivo. Pero a medida que van pasando los días y se acerca el momento, la entrenadora del Unami Venta Magullo y sus jugadoras con cada vez más optimistas. Tiene más de un motivo. Uno, que no ha perdido en todo lo que va de temporada como local; dos, la afición. Importante su apoyo. Se nota y mucho; tres, que las jugadoras tienen ese brillo en los ojos indicativo de las ganas que tienen; cuatro, la intensidad y la ilusión con la que se están entrenando, cinco, que tampoco es una diferencia excesiva o que no se pueda remontar... Y seguro que hay muchos más.

«Es complicado, la verdad, pero lo veo factible; veo muy bien a mis jugadoras y estoy segura que vamos a superar esta eliminatoria. He visto el partido y le he dado muchas vueltas. Vamos a cambiar algunas cosas para corregir los errores que tuvimos en ese partido», añadió Esther Muñiz. Es más, tiene claro que una de las claves estará en la intensidad y en una de sus principales bazas, la defensa, en recuperar esas señas de identidad que ha llevado al conjunto segoviano a estas cotas de éxito. «Espero que la gente acuda al pabellón, porque si remamos todos juntos en la misma dirección podemos conseguirlo. Con su apoyo vamos a ganar por más de ocho puntos», añadió.

Y si como se desea pasa la eliminatoria, el Unami Venta Magullo ya ha solicitado que la siguiente fase se juegue en Segovia. Pase lo que pase, el Unami celebrará una fiesta al finalizar el partido que tendrá lugar en la Sala Boss.