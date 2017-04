Suris: «Avenida es el favorito al título por su trayectoria de la temporada»

El técnico gerundense Eric Surís, de 34 años, afronta a partir de mañana su primera final de la Liga Femenina. El pasado verano tomó las riendas del Spar Citylift Girona. Hasta ahora ha cumplido con las expectativas de la entidad catalana, a la que llevó a la final de la Copa de la Reina -cayó ante Avenida en Fontajau-, a los octavos de final de la Eurocup, segunda competición continental, y en laLiga regular finalizó segundo. Tras unas asequibles semifinales ante el ascendido Lacturale Araski, ahora Surís quiere llevar a Girona al segundo título liguero de su historia.

–¿Cómo llegan a la final?

–Creo que los dos equipos hemos hecho una buena temporada regular. Avenida mejor porque ha tenido una trayectoria casi inmaculada. Nosotros estamos tanto física como mentalmente bien para afrontar la final, hemos hecho una buena planificación de cargas con jugadoras veteranas como Noe Jordana. Ya solo queda saltar a la pista.

–¿Cómo ve la final?

–En principio Avenida llega como favorito al título, es lo lógico por su trayectoria, así lo dice el 25-1 en Liga regular más los partidos de semifinales que les dejan en 27-1; además nos han ganado ya los tres partidos en los que nos hemos enfrentado esta temporada. El play-off de la final es muy corto y cada partido es como una final en sí misma. El primero es clave para nosotros porque nos daría la oportunidad de poder ganar el título en nuestra casa. Nuestro gran objetivo es ganar este primer partido. Para nosotros es vital porque aunque luego perdiéramos en casa, todo se decidiría a un solo partido en Salamanca y ahí podría pasar de todo.

–¿Le preocupa que pueda pesar en sus jugadoras el hecho de haber perdido los tres partidos ante Avenida de esta temporada?

–No es algo que me preocupe en exceso. Debemos corregir los errores de los partidos previos. Ahora es una final de Liga y la motivación estará al 100%.Cuando saltemos a la pista, haber ganado o perdido los partidos anteriores no habrá servido de nada. Durante la temporada hemos afrontado todos los partidos, a excepción de los de Avenida, como favoritos, así que ahora llegamos a unos partidos en los que no tendremos esa presión por ganar, solo la ambición de ganarlos. El favoritismo es algo más de lo que se habla con la prensa.

–¿Cómo ve la lucha entre interior y exterior de los dos equipos?

–Avenida tiene una plantilla muy larga, con jugadoras de mucha calidad. Cualquiera te puede ganar el partido. Ante nosotros en la Copa fue Silvia Domínguez la que hizo un partidazo pero en la Liga aquí fue Elonu... Milovanovic tiene una fuerza y talentos enormes... Eso habla mucho del potencial del rival al que nos vamos a enfrentar. Pero nosotros también tenemos nuestras armas para ganar, aunque no sean tan numerosas como las de Avenida.

–¿Cómo llega Ibekwe?

–Tuvo un pequeño esguince y estuvo diez días parada. En semifinales no jugó el primer partido y el segundo apenas actuó 14 minutos. Espero que llegue al 100%a la final y que pueda rendir como en aquella final que ya ganó Girona a Avenida haciendo un gran pareja en el interior con Vanessa Gidden.

–Si pudiera, ¿qué jugadora le quitaría a Avenida para la final?

–Es muy difícil... yo creo que a Silvia Domínguez porque es la que dirige la orquesta. Pero también a Givens porque le da la identidad que quiere Ortega al equipo.

–¿Qué nota le pone a su Girona hasta ahora?

–Eso creo que debe ser al final de la temporada pero hasta ahora está siendo muy positiva. En la Copa llegamos a la final, en Europa nos eliminó el Agü spor y en la Liga hemos sido segundos con bastante claridad con respecto al tercero. Ganar la Liga nos haría ponerle un 10 a la temporada.

–¿Qué le pide a los árbitros?

–No quiero polemizar con este tema. Que tengan suerte y hagan bien su trabajo. En España hay muy buen nivel arbitral.