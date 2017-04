El Perfumerías Avenida y Miguel Ángel Ortega seguirán juntos una temporada más

El Perfumerías Avenida acaba de anunciar que Miguel Ángel Ortega continuará una temporada más como entrenador del primer equipo. El catalán afincado en la La Coruña llegó a finales de la temporada pasada en sustitución de Alberto Miranda y terminó ya ganando la Liga Femenina y esta campaña ya ha conquistado la Supercopa de España y la Copa de la Reina, sin olvidar que ha estado a un paso de meter al equipo salmantino en la Final-Four de la Euroliga femenina cayendo en el tercer partido de cuartos de final frente al Fenerbahce turco, finalmente subcampeón de Europa. En la Liga regular, el CB Avenida ha terminado líder de la Liga regular con un gran balance de 25-1 y el próximo miércoles iniciará ante Girona la final de la Liga en la que aspira a lograr el triplete por primera vez en la historia del club en una misma temporada.

El presidente Jorge Recio señaló que "los resultados le avalan, la manera que tiene de jugar el equipo nos gusta a todos porque se podrá ganar o perder pero la lucha siempre impera en el equipo. Se lo dijimos hace mucho tiempo, prácticamente al acabar la Copa de la Reina. Hemos marcado los tiempos necesarios y ayer tras la comida hablamos un momento y creía Miguel que era el momento de dejarlo cerrado para dedicarnos solo a pensar en la final. Estoy agradecido a él por la proximidad, hemos tenido nuestros cabreos porque él sabe que me tiene que aguantar porque soy un aficionado más pero al final el resultado es bueno".

Por su parte, el protagonista expresó que "siempre estaré agradecido a Jorge. Hay química entre nosotros. Yo no tengo ni el contrato del año pasado, cuando hay claridad y transparencia siempre, no sé ni donde está, casi por dejadez o confianza. Yo me fío de la palabra de la gente porque yo tengo palabra. Me quedo porque estoy en deuda con Avenida, yo venía de un momento malo, tuve problemas en Girona y me llamaron. Eso para un entrenador es la leche. Y yo las deudas las pago. Además voy a estar en Euroliga, puedo optar a todos los títulos... Hay muy buenos entrenadores que en su trayectoria no tienen la opción de ganar títulos. Cualquiera se cambiaría. Hay muchas cosas bonitas en el deporte pero ganar también lo es".

El propio técnico se ha puesto el listón alto para la próxima temporada por los grandes resultados de la presente a falta de jugar la final de la Liga. "Cuando se entrena a un equipo grande claro que los objetivos son ganar títulos. Lo evidente es luchar por los títulos. Avenida siempre será un equipo para optar a todo. Todos los equipos de Avenida tienen buena pinta. Este club tiene un estilo de hacer las cosas y yo también doy consejos, me preocupo, doy información para que ellos tomen las decisiones oportunas", señaló el preparador.

Sobre si le gustaría que se renovase a alguna jugadora actual de la plantilla que no lo haya hecho todavía dijo que "ahora lo importante es centrarnos en ganar la Liga", y añadió sobre si va a pedir una gran jugadora para dar un salto de calidad en la Euroliga femenina que "yo soy ambicioso pero el el club lo es más y eso es muy bonito".

Por último, valoró sobre la próxima final de Liga ante Girona que "todo apuntaba a que íbamos a estar los dos en la final. Va a ser disputado. Hemos jugado tres partidos ante ellos y los hemos ganado y eso a veces crea más presión. Es un buen rival, con buenas jugadoras y buen entrenador y por eso estaremos en guardia. Ganar la final supondría ganarles cinco veces este año"