Avenida ata a Elonu por dos temporadas

No ha empezado a disputar las semifinales de la Liga Femeninade esta temporada y el Perfumerías Avenida ya tiene más de medio equipo de la próxima campaña hecho. El club anunció ayer la renovación de Adaora Elonu y que se une así a las también renovadas en los últimos días Silvia Domínguez, Erika de Souza y Chrissy Givens y a las que ya tenían dos años más de contrato Laura Quevedo y Ángela Salvadores. En total seis jugadoras ya con contrato. La renovación de Elonu no era una sorpresa -este diario ya avanzó en febrero que tanto ella como Givens y Silvia Domínguez lo tenían hecho- pero sí lo fue ayer cuando el presidente Jorge Recio anunció que el acuerdo era por dos temporadas, con lo que Avenida se garantiza una jugadora de gran nivel dos años más: Elonu es la actual segunda máxima anotadora tanto en Liga (12,4 puntos) como en Euroliga (13,8) del equipo perfumero y además siendo la MVP de la final de la Supercopa.

«Este contrato está firmado desde el 13 de enero», reveló ayer el presidente Recio, que añadió que «Elonu estará con nosotros dos temporadas más y estoy encantado. La mejor palabra para definir a Elonu en Avenida y en el baloncesto es garantía, una garantía de todo, porque suma en todas las facetas, no da ningún problema y como se la ha apodado, es silenciosa en toda. Sus números son aplastantes a todos los niveles. Nos ha enamorado a todos en Salamanca, siempre hace lo que le piden y siempre lo hace bien».

«Los equipos que participamos en Euroliga sabemos que el mercado se mueve muy rápido. Tiene mucho que dar. Queríamos tenerlas renovadas antes la de Copa porque es un espejo para Europa», añadió.

El dirigente expresó que las jugadoras ahora no dudan a la hora de renovar por Avenida, algo que ha variado en los últimos años porque «competir en Euroliga es un aliciente para las jugadoras. Sabemos que a nivel económico no vamos a llegar a otros grandes de Europa pero muchas jugadoras apuestan por Avenida. Y jugadoras importantes de Europa han venido aquí a relanzarse. Somos un club serio, estamos orgullosos en las victorias y en las derrotas, y además el club país también es un aliciente para las jugadoras».

Sin tres extracomunitarias

Recio también aseguró que en los planes del club no está tener tres extracomunitarias para la próxima campaña como en la presente. «En este momento no. Las circunstancias mandaron en su día. Este año incorporamos antes a Erika por los problemas que teníamos en el interior. La próxima plantilla solo tendrá dos extracomunitarias», dijo Recio, que añadió que ahora pararán las renovaciones para centrarse en intentar ganar la Liga aunque «seguimos negociando con jugadoras de la actual plantilla. E incluso con cosas de fuera».

Por su parte, Elonu significó que «la decisión de renovar ha sido muy fácil, no se puede decir nada malo de Avenida. Y además estar dos años aquí es la mejor decisión que podía tomar. El club exige un nivel muy alto tanto para el equipo como para las jugadoras. Es el ambiente que se vive con los fans también como en Estados Unidos, todo se hace para mejorar al equipo y por eso tenemos que rendir más».

Partidaria de Ortega

La ala-pívot considera que su paso por Salamanca sí la ha mejorado como jugadora:«Sí, por supuesto. He crecido otros años en España pero aquí también porque me he tenido que adaptar a jugar en varias posiciones y luego el entrenador me dice que me fije mucho en los detalles, cuando fallo en uno de ellos es capaz de parar y corregir», expresó. Además, la nigeriana añadió que le gustaría que Miguel Ángel Ortega continuara al frente aunque «es una decisión que deberá tomar el entrenador. Claro que me gustaría pero no se trata de lo que yo quiera sino de lo que él quiera».