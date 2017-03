Avenida se queda a un paso de la Final-Four

El Perfumerías Avenida de Salamanca no estará en su soñada tercera Final-Four. El equipo salmantino perdió esta tarde en Estambul en el tercer y decisivo encuentro de la serie de cuartos de final ante el potente Fenerbahce por un ajustado 87-80 y es por tanto el conjunto turco el que accede a la lucha por el título europeo junto a Ekaterimburgo, Dynamo de Kursk, ya clasificados anteriormente, y el USK Praga, que también esta tarde ha dado la sorpresa ganando al Nadehzda ruso a domicilio.

El conjunto salmantino cayó con la cabeza bien alta. Ante un rival superior en presupuesto y plantilla y con el factor cancha a su favor, el Avenida llevó al límite al Fenerbahce al que tuvo contra las cuerdas a solo cuatro minutos del final. A 4.12 para la conlusión, el equipo de Ortega caía por 72-71. Pero de nuevo y como ya sucediera en el primer partido, el inmenso poder interior de las turcas con Gruda, Verameyenka y Lavender, y además el excelente día en el tiro de la húngara Quigley (28 puntos), que había estado secada por Givens en los dos choques previos, impusieron la lógica en el Metro Energy Sports Hall de Estambul ante más de 1.000 seguidores entregados a la causa.

Avenida estuvo en el partido casi hasta el final y eso que tuvo muchos déficits en el partido: el rebote -concedió 16 ofensivos al rival-, no pudo frenar a Quigley y un pilar como Erika de Souza se quedó en solo tres puntos. Pero aún así tuvo que sufrir el equipo de Diekoulakos ante un Avenida que otra vez tuvo en Milovanovic -vaya serie de cuartos de la serbia- a su gran referencia de un duelo en el que no fallaron a su cita Elonu, Silvia, Given y a la que se sumó la joven Laura Quevedo (13 puntos con solo un fallo en el tiro).

Pese a la derrota, ni un pero se puede poner a la participación de Avenida este curso en la Euroliga femenina, en la que terminó tercero del grupo B y después en los cuartos de final hallevado al potente Fenerbahce hasta el tercer partido metiéndole el miedo en el cuerpo.