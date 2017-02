Avenida accede a cuartos de final como tercero y se medirá al Fenerbahce

Antes de viajar a Rusia, el CB Avenida ya tenía el éxito asegurado. Estar en los cuartos de final de la Euroliga por quinta vez en su historia ya era un hecho y viajó a la lejana localidad rusa de Oremburgo a por el tercer puesto del grupo B que le garantizara medirse en la siguiente eliminatoria al Fenerbahce turco en vez de al Dynamo de Kursk de Mondelo, el único equipo invicto de la primera fase. Para ello necesitaba hacer lo mismo -ganar o perder- que el Bourges Basket en Hatay (Turquía). Las de Miguel Ángel Ortega estuvieron a un paso de lograr el tercer puesto por sí mismas, pero tiraron a la basura en el último periodo -en el que llegó a ir ganando por hasta 12 puntos (45-57)- su gran trabajo en los tres primeros y al final lograron el ansiado tercer puesto gracias al triunfo del Hatay frente al Bourges. Las turcas al final se quedan fuera de cuartos y ‘caen’ a la Eurocup porque le levantaron incluso el basketaverage a las francesas pero la derrota final de Avenida deja al Hatay fuera de la Euroliga. Ahora el equipo salmantino se medirá al Fenerbahce, con el factor cancha en contra, en cuartos: el primer partido será el 7 de marzo en Turquía, el segundo en Salamanca el 10 y, en caso de necesitarse desempate, sería de nuevo en Estambul el 15 de marzo. El que gané, irá a la Final-Four.

En el partido de ayer, Ortega arrancó con una sorpresa en el quinteto con la presencia de Laura Quevedo para defender a Zhedik, la alero alta del Nadezhda. La rusa estuvo casi desaparecida en el partido pero al final fue la que consumó la remontada con sus puntos.

Consciente de lo mucho que se jugaba, el equipo de Ortega salió metido en el partido desde el inicio con un juego rápido en ataque liderado por Givens, que llevaba ya seis puntos en el 8-12 con el que Roberto Íñiguez pidió su primer tiempo muerto. Las rusas generaban buenas situaciones de tiro pero arrancaron desacertadas en el tiro exterior (0 de 4 en triples). La igualdad fue máxima en este periodo que se cerró con empate a 16 puntos con un Ortega rotando mucho a la plantilla para repartir el cansancio acumulado por la reciente Copa y el duro viaje a Oremburgo: solo Givens jugó los diez primeros minutos en los que jugaron ocho jugadoras en total.

El segundo periodo comenzó con la tercera falta de la máxima anotadora en Euroliga de Avenida, Adaora Elonu, que se tuvo que ir al banco con 20-23 para las salmantinas. El partido se convirtió en un correcalles con errores constantes de los conjuntos. Avenida estuvo más de tres minutos sin anotar y aún así seguí por delante (22-23).

Fue entonces cuando un triple de Laura Quevedo sobre la bocina despertó a una Erika de Souza hasta entonces apagada. La brasileña fue la protagonista de los siguientes ataques de las charras, que buscaron con ahínco a la carioca para que anotar seis puntos seguidos en la pintura y forzar así el tiempo local con la máxima renta azulona a un minuto para el descanso (27-34), al que se llegó con 29-34.

De momento todo le salía a pedir de boca a las de Ortega porque a su victoria parcial en Rusia se unía que el Bourges caía en Hatay por la mínima al descanso (33-32). El equipo charro tenía un gran porcentaje en el tiro (un 56% en tiros de ‘2‘), era mejor en el rebote aunque debía cuidar las pérdidas (9).

El inicio de la segunda mitad no pudo ser mejor para las de Ortega que alcanzaron rápido la decena de renta (31-41) con el segundo triple de una oportuna Laura Quevedo. Ortega trataba siempre de mantener un quinteto lo más poderoso físicamente posible en la pista y todas las jugadoras que salían le fueron respondiendo tanto en ataque como en una intensa defensa -las de Íñiguez solo anotaron diez puntos en este periodo-. Las rusas no querían desengancharse del partido y se colocaron 38-42 con un triple de Ouviña, pero la respuesta azulona fue de equipo grande. Quería el tercer puesto y no iba a esperar a lo que pasara en Turquía. Así logró un 1-10 de parcial en los últimos minutos del tercer cuarto para completar un periodo decisivo para la victoria en Oremburgo.

Inexplicable relajación final

Con 39-52 encaraba el equipo de Ortega el último periodo. Todo salía rodado porque el Hatay además ganaba con suficiencia al Bourges. Pero quizá por ello, llegó la inexplicable relajación de Avenida porque un triunfo en Rusia, siempre complicado, da prestigio. Las de Ortega pasaron del blanco al negro en unos minutos y de manejar el partido casi a su antojo cayeron en los errores, pérdidas, tiros cómodos marrado. Y eso ante un Nadezhda sin nada que ganar ni perder -ya era segundo antes de empezar- que vio cómo podía brindarle a su afición una nueva victoria ante un Avenida que no era ni la sombra de lo que había sido hasta entonces. Zhedik se echó el equipo a la espalda para completar la remontada con un parcial de 26-10.