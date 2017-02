El Comercial Ulsa recupera efectivos ante Gandía

El Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid vuelve a jugar fuera esta jornada. Visita el feudo del Hispagan UPB Gandía. Un encuentro en el que las ardillas aligeran su hasta ahora repleta enfermería. Regresa Sidibe, una buena noticia para el juego interior vallisoletano. También lo hace Pablo Esteban, aunque este con una molesta máscara de protección como su compañero Miguel González. Graham-Bell, por su parte, es duda, ya que el jugador no pudo entrenar el miércoles. Sí lo hizo el jueves durante media hora y viajará con el equipo, aunque hasta el entrenamiento previo al encuentro no se despejará la incógnita de si el británico juega o no.

Paco García, técnico del Comercial Ulsa, destacó la importanciza que tiene este partido para el devenir liguero de su equipo. "Se trata de un encuentro que ganándolo te coloca en la órbita de 'play-off' y, si lo pierdes, te empiezan a entrar los nervios".

El entrenador vallisoletano lamentó que su equipo se mida en los últimos tiempos a conjuntos que atraviesan su mejor momento. "Gandía viene precisamente de ganar en Ávila, donde no lo había hecho nadie, y luego de derrotar a Alcázar. Nos medimos al mejor Gandía de la temporada. Ha incorporado a dos jugadores como Otero y Forbes. Cuenta con un buen base como Kevin Navarro y dos interiores como Miller West y Conde. Un equipo completo, grande y con tiro exterior. No hay que olvidarse de Tomasevic, que es una de las revelaciones de la competición", subrayó.

Paco García indicó que su equipo, si entra en el 'play-off', llega bien físicamente y sin bajas, "va a ser un rival muy peligroso".

El encuentro se juega este sábado en la localidad valenciana, a las 19:30 horas.