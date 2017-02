Avenida pone fin a su mala racha fuera de casa para abrir sus opciones de cuartos de final

Dicen que no hay mal que cien años dure... y al CBAvenida le ha costado algo más de dos romper su mala racha fuera de casa en la Euroliga. El equipo salmantino logró ayer una importante victoria en la cancha del CCC Polkowice, colista del grupo B, al que derrotó en un trabajado encuentro por 71-75 para dar un gran paso hacia los cuartos de final de la máxima competición continental. El conjunto de Miguel Ángel Ortega se coloca tercero en la tabla empatado con el Bourges Basket -que ayer perdió en casa con el Ekaterimburgo- y se perfila como el gran rival de las perfumeras por el deseado tercer puesto para evitar en cuartos de final al temible Dynamo de Kursk de Lucas Mondelo -único equipo invicto hasta ahora en la Euroliga-.

El equipo de Ortega llegaba al duelo con las lógicas dudas por sus nefastos números lejos de casa ante un rival crecido que había logrado en la última jornada su única y sorprendente victoria en la competición ganando en Oremburgo; el Polkowice -que no ha ganado en su pista en toda la temporada- no había sido rival para las salmantinas en la primera vuelta en Würzburg pero ayer estaba con el refuerzo de la base americana Faulkner, que junto a Harrison fueron las mejores locales.

Y le costó a Avenida ganar en Polonia. Volvió a tener errores que arrastra durante la temporada como el rebote defensivo o sus malos números en triples (6 de 20) pero ayer contó con la colaboración ofensiva de Milovanovic (15 puntos con tres triples). Tras más de un mes en un extraño bajón de forma, la serbia ayer se sumó a la fiesta ofensiva de las que casi nunca suelen fallar Elonu (18), Givens (13) y Silvia Domínguez (12). Mención aparte merece Laura Gil, también brillante. La ‘5’ suplente se jugó casi todo el partido por las molestias estomacales de Erika de Souza ya en el primer cuarto en su partido 100 con la elástica de Avenida.

También es destacable el aspecto solidario del equipo salmantino con 20 asistencias en todo el partido gracias a la buena circulación del balón buscando casi siempre a la mejor colocada para lanzar. Todo ello y que en la segunda parte Avenida puso el freno a las capturas de rebotes ofensivas del CCC, fueron las claves en el triunfo en un partido que fue un auténtico tobogán constante en el marcador.

Tras unos minutos de tanteo, con los primeros fallos en el triple de Avenida (0 de 5)y después de que el marcador reflejara un empate a 11 puntos, llegó el primer arreón perfumero con una ‘artista invitada’. La serbia Milovanovic se sacó de la chistera dos triples que lanzaron un 0-8 de parcial que completó después Elonu (11-19). Sin embargo, el protagonismo en el juego de la base americana Faulkner -8 puntos en el primer cuarto- llevó a las locales a ajustar el partido tras los primeros diez minutos (18-21). El equipo charro tenía ya un serio problema con el rebote con nada menos que 5 ofensivos concedidos al CCC.

El 2º cuarto de Givens y Gil

Givens fue la jugadora del segundo cuarto. La americana y una omnipresente Laura Gil -que en defensa cortó el grifo del rebote ofensivo al Polkowice, que robó dos balones que terminaron en canastas fáciles a la contra de Avenida y que en ataque hasta anotó un triple- comandaron un 4-12 de parcial que volvió a darle un respiro a las salmantinas (26-35, min. 18). El tiempo muerto del CCCy el paso a la defensa zonal no frenó a Givens, que dejó el resultado al descanso con un 2+1 en 32-42 con 9 puntos suyos en este cuarto.

El tercer cuarto fue un tira y afloja continuo con un juego deslabazado de ambos contendientes. El CCCapostó por la zona todo el cuarto y las perfumeras con alternativas -llegó a jugar los últimos minutos sin ‘5’ en la pista-. No pudo empezar peor la segunda parte para Avenida, con dos triples seguidos de las polacas y un fallo bajo el aro de Elonu. El parcial se fue hasta el 8-0 en tres minutos (40-42). La reacción fue rápida con un 0-7. Parecía encaminarse el choque, pero nada más lejos de la realidad porque las polacas, con el dueto de americanas Harrison y Faulkner, bien secundadas por Musina, se sacaron un parcial de 8-2 para cerrar el cuarto que dejó el partido en un igualado 55-58 para los últimos diez minutos.

El partido se ponía ‘feo’ y Avenida tenía que demostrar en la cancha del colista que quería seguir peleando por los cuartos de final. Y ahí aparecieron otra vez Givens, con dos robos de balón, y de nuevo Milovanovic. Quéé importante es la serbia para este equipo y aún lejos de su mejor estado de forma, la pívot es clave con su tiro exterior cuando se atascan los partidos. Un triple suyo le dio una renta de +10 (57-67).

No todo estaba hecho. No se rindió todavía el CCC Polkowice, que peleó hasta el final por su primera victoria en casa. Ni siquiera cuando con un triple de Silvia Domínguez, a poco más de tres minutos, parecía poner la puntilla al conjunto de Maros Kovacik. Forzó faltas, anotó con rapidez y se colocó 71-73 a falta de escasos segundos para el final. La capitana, desde la línea de tiros libres, puso la sentencia definitiva para poner por fin la primera victoria fuera de casa en dos años en el casillero de un Avenida que quiere seguir luchando por los cuartos de final. El camino no está hecho, pero ayer dio un paso importante para lograrlo.