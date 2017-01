Avenida, victoria o a la Eurocup...

Se terminaron las opciones para el Perfumerías Avenida. Tras las últimas derrotas sufridas, la lógica de Ekaterimburgo y la mucho menos esperada del Hatay el pasado jueves en Turquía, el equipo de Miguel Ángel Ortega se ha quedado sin margen de error en la máxima competición continental. El conjunto salmantino afronta hoy a partir de las 20:30 horas en el pabellón de Würzburg la décima jornada de la Euroliga recibiendo a un rival directo como es el ESBVA-LM francés, con el que ya cayó en la primera vuelta por un ajustado 69-68. Además de ganar, será muy importante el basketaverage en caso de empate al final de la fase regular entre los dos equipos por lo que las salmantinas deben ganar por más de un punto.

El CBAvenida esta ahora mismo fuera de los cuartos de final:es quinto con un balance de cuatro victorias y cinco derrotas, porque después el gran inicio de competición realizado por las perfumeras, el lastre de las derrotas a domicilio -el equipo lleva más de dos años sin ganar fuera de Salamanca en Europa- ha hecho que el equipo de Ortega esté hoy ante una final. Si gana a las galas, seguirá aspirando a meterse en cuartos de final -y no lo tendrá aún así nada fácil- pero si cae, la derrota sería ya definitiva. Es decir, que dejaría al Perfumerías Avenida con pie y medio en la Eurocup, la segunda competición europea de baloncesto femenina siempre que no hubiera descalabro final en las últimas jornadas y las de Ortega ni siquiera acabasen entre el quinto y el sexto puesto que dan pase directo a la citada Eurocup.

Y es que el calendario perfumero de aquí al final de la fase de grupos no es nada asequible porque, además del de hoy, solo tendrá un partido más en casa frente al Sopron por los tres que le restan como visitante.

El ESBVA-LM, por su parte, llega a Salamanca cargado de moral. Las francesas, con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas, dieron la gran sorpresa en la última jornada derrotando al Nadezhda ruso (83-71)y fuera de casa ya han ganado en las pistas del Hatay y el Sopron, así que si hoy ganan en Würzburg eliminarían a un rival directo, al que dejarían a dos victorias más el basketaverage con cuatro partidos por disputarse.

El conjunto galo no tiene en su plantilla ninguna gran estrella apero sí un equipo muy solidario tanto en la defensa como en ataque con hasta seis jugadoras con más de diez puntos o cerca de el por los por encuentro, con la alero Iagupova, con 14.1 puntos por partido, como la gran referencia ofensiva.

En su país, es quinto en la igualada Liga francesa con un balance de 9-6 empatado con el Bourges y llega a Salamanca después de perder con el tercer conjunto galo de la Euroliga, el Montpellier, por 74-68.

Erika, con gripe

En Avenida, Ortega tendrá a disposición a todas las jugadoras a excepción de Alana Beard -sin plaza en la Euroliga-, aunque Erika de Souza está superando una gripe y no está a pleno rendimiento. La que debe dar un paso al frente si el equipo quiere llegar lejos en la Euroliga es la serbia Milovanovic. La pívot, la mejor con diferencia en el arranque de la Euroliga, lleva desde mediados de diciembre ‘desaparecida’ de los encuentros a excepción del partido en Ekaterimburgo. Tanto es así, que Ortega la dejó sin jugar el pasado sábado en San Sebastián tras su evidente desidia ante el Hatay.

Ortega, preocupado por Milovanovic

El entrenador del CB Avenida, Miguel Ángel Ortega, señaló ayer sobre el partido ante el ESBVA-LM que «es un partido fundamental para nosotros y con el que queremos mantener viva la llama de poder clasificarnos para los cuartos de final. Debemos ganar y por más de un punto para que al final cualquier situación hipotética de empate con ellas en la tabla nos fuera beneficiosa». Con respecto al partido de ida, el catalán expresó que «no podemos entrar tan fríos como nos pasó allí. Además fue un partido en el que no contamos con Silvia y era el debut de Wheeler». Y con respecto al bajo rendimiento en las últimas semanas de una de sus mejores jugadoras, Milovanovic, no ocultó que «es un tema que me preocupa».