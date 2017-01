Y llegó la primera

Tarde o temprano tenía que llegar. Nada es eterno. Y ha sido este pasado fin de semana; el Unami Venta Magullo de baloncesto sufrió su primera derrota de la temporada tras once jornadas invicto.

El equipo de Esther Muñiz cayó frente al Agustinos Levidrio por el marcador de 72-63. El partido terminó con empate a 57, pero en la prórroga el conjunto local estuvo más acertado.

La entrenadora del conjunto segoviano ya advertía en los instantes previos a este choque la dificultad del encuentro. Por algo son el rival a batir. Y lo seguirán siendo, porque siguen al frente de la clasificación de esta Primera Nacional femenina Castilla y León Extremadura con 23 puntos, uno más que el segundo clasificado, el Universidad de Salamanca, que no falló ante el Villamuriel (40-73). En la tercera posición con 20 puntos se encuentra precisamente el Agustinos Levidrio.

Y que no iba a ser un partido sencillo ya lo pudo comprobar el Unami Venta Magullo desde el primer minuto. No empezó bien el conjunto segoviano, cediendo el primer parcial por 21-11. No terminaba de ver con claridad el aro contrario, tenía problemas para defender a la jugadora más alta del conjunto local (de ahí la importancia de tener esa referencia), además de pérdidas de balón que eran bien aprovechadas por el Agustinos.

Aunque en el segundo cuarto el Unami Venta Magullo redujo la diferencia, al descanso se llegó con ventaja de los locales (32-26). Seis puntos por debajo, pero le seguía costando mucho anotar y también rebotear.

Tras el descanso, el conjunto segoviano ajustó su defensa y subió el nivel defensivo, aunque en el tercer cuarto, la desventaja era de nueve puntos (44-35). En el último, las jugadoras de Esther Muñiz echaron el resto. Se vaciaron en un gran trabajo defensivo para llevarse el último parcial por 13-22. Llegó a ponerse incluso un punto por delante gracias a un triple de Helena, pero al final se llegó a la prórroga (57-57).

Y en esa prórroga, con el equipo muy mermado por las faltas (los colegiados tampoco colaboraron en exceso aunque el Agustinos demostró ser superior), el Unami Venta Magullo terminó por ceder con un parcial de 15-6. Helena volvió a destacar en la faceta anotadora (24 puntos).