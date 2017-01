Pocas sorpresas

La liga Endesa ACB completó el fin de semana su primera vuelta de la competición. Una liga que ha tenido que ser impar esta temporada, y en la que después de haberse completado todo el calendario, por fin, se puede leer e interpretar la clasificación sin que uno se acabe haciendo un lío.

La última jornada sirvió para dilucidar lo que quedaba por resolver respecto a la Copa del Rey, que confirmó las expectativas.

Lo vivido hasta ahora no ha dejado muchas sorpresas, la verdad. Los seis que tenían que estar entre los ocho primeros (Real Madrid, Valencia, FC Barcelona Lassa, Baskonia, Unicaja y Herbalife Gran Canaria) lo están, aunque cada uno con sus propios matices. El Real Madrid ha fallado poco en la competición nacional. Valencia también se ha mostrado en la misma línea de fiabilidad. El Baskonia ha acusado el esfuerzo por hacerlo también en la Euroliga, lo que le ha impedido estar entre los cuatro primeros. Herbalife Gran Canaria empezó bastante mal después de ganar la Supercopa, pero ha terminado muy fuerte, y el Unicaja ha sufrido sus altos y bajos a lo largo de este trayecto. El peor de todos ellos ha sido el FC Barcelona Lassa que, aunque se ha mostrado muy fuerte jugando como local, ha perdido más de la cuenta como visitante, y esto unido a las dificultades que atraviesa en competición europea, hace que las dudas estén instaladas en su entorno. Es cierto que estuvieron muy condicionados al inicio por las numerosas lesiones que sufrieron, pero tampoco han mejorado todo lo que se espera una vez que han ido recuperando a la mayor parte de los que estaban de baja. De hecho, han fichado a Faverani del UCAM Murcia para intentar cambiar algunas cosas.

Los otros dos que han conseguido del honor de estar con los mejores han sido el Iberostar Tenerife y el Morabanc Andorra. Los del Principado ya se quedaron la pasada campaña muy cerca de entrar en la Copa, y ésta vez no se les ha escapado. Ficharon bien en verano y han estado intratables en su pista, donde no han cedido ni un solo partido.Mención aparte merecen los canarios del Iberostar Tenerife. Sin duda, la revelación de la temporada. Doce victorias y cabezas de serie en la Copa.También se movieron muy bien con sus contrataciones, que no tuvieron que ser muchas, porque mantuvieron gran parte de la buena plantilla que tenían. Pero es que encima han perdido por lesiones de importancia a sus dos jugadores referencia, Richotti y Beirán, y no lo han acusado. Sin olvidar tampoco que están inmersos en una competición continental, que suele ser un hándicap importante por la mella que suele hacer en estos equipos. Su entrenador, Txus Vidorreta, se ha ganado por méritos propios la vitola de mejor entrenador de lo que llevamos de ejercicio.

Del resto tampoco demasiadas cosas reseñables, casi todos en el lugar que les podría corresponder cuando se hacían las habituales previsiones. Quizás que el Retabet Bilbao Basket o UCAM Murcia tendrían que haber estado más arriba. De los que están para evitar el descenso, el ICL Manresa es el más descolgado. Pero los demás que andan tratando de salvarse no se pueden descuidar, porque sigue habiendo dos plazas a pesar de ser un equipo menos. Y es muy probable que esta vez sí que se materialicen ante los cambios en la regulación que se avecinan.