El Fundación Grupo Norte quiere llenar el Pilar Fernández

El Fundación Grupo Norte afronta este sábado (19,00 horas) en el Pilar Fernández Valderrama, un partido determinante en cuanto a sus aspiraciones futuras en la Copa del Rey, ya que necesita una victoria ante un rival directo como es el Bidaideak Bilbao, para poder quedar entre los cuatro primeros de la liga, y pasar a la competición copera como cabezas de serie.

El objetivo es llenar el pabellón para que el público vallisoletano se convierta en el sexto jugador y contribuya a un nuevo triunfo del Fundación Grupo Norte que, con un partido menos, puesto que el encuentro ante Zuzenak de Vitoria que queda pendiente de la primera vuelta se aplazó al próximo 25 de enero, aspira a poder llegar a la Copa del Rey como cabeza de serie y así evitar a los equipos más fuertes en la primera ronda eliminatoria.

Por este motivo, tanto el técnico del equipo, José Antonio de Castro, como los dos capitanes, José Luis Robles y Jonatan Soria han querido animar durante la semana, en diversos medios de comunicación, a los aficionados al deporte de Valladolid para que no se pierdan este interesante encuentro que, a buen seguro, no va a defraudar a nadie. De hecho, tras el parón navideño, el Fundación Grupo Norte está deseando retomar la competición doméstica y seguir demostrando que pueden llegar muy alto y que la última victoria conseguida ante el Ilunion, actual campeón de Liga, Copa y Liga de Campeones, no fue ningún milagro.

Para este encuentro, De Castro cuenta con la duda de Karol Szulc, que aún no ha terminado de recuperarse de la operación a la que fue sometido en el codo el pasado 17 de diciembre en Polonia, pero que podría jugar unos minutos si fuera necesario, lo que espera que no suceda para que pueda rematar su progresión física. El resto de la plantilla está preparada y con la máxima ilusión de continuar mirando hacia arriba y de poder ver el Pilar Fernández Valderrama lleno de aficionados dispuestos a animarles en esta cita.

Bilbao no se lo va a poner fácil, puesto que se juegan lo mismo y, de hecho, llegarán a la capital del Pisuerga acompañados de la peña Norther King para contar con más apoyos y tratar de aguar la fiesta a los vallisoletanos. De Castro ya ha advertido sobre el potencial del conjunto vasco, con cuatro internacionales, uno de ellos campeón paralímpico, como Joshua Turek, y tres subcampeones paralímpicos -los españoles Diallo, Asier García -máximo asistente de la liga- y David Mouriz. Será fundamental controlar a estos jugadores y también su juego interior, para lo cual tratarán de hacer valer la envergadura de Luis Eduardo Jasso, Lalo Prieto y Adrián Pérez.