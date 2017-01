El Unami Venta Magullo espera que su brillante trayectoria «no caiga en saco roto»

Once. Un número que suele aparecer como símbolo de idealismo, intuición, energía, inspiración, determinación, coraje... Y de energía, determinación y coraje sabe mucho el conjunto que prepara Esther Muñiz, que ha cumplido la primera vuelta sin conocer la derrota, convirtiéndose en el equipo más realizador de la categoría con 790 puntos en once partidos, y también en el que menos puntos ha recibido (junto con el San Isidro, ambos con 593). Once partidos, once victorias. Fácil de leer, difícil de ejecutar.

Pocos lo podían imaginar cuando empezó la temporada a primeros del mes de octubre. En aquella ocasión se impuso por el marcador de 70-59 al Agustinos Levidrio (su próximo rival, con el que dará comienzo la segunda vuelta); después derrotó (50-68) al Universidad de Valladolid y como no hay dos sin tres, hizo lo propio frente al Alqazeres Motor Baños de Montemayor (87-57). En esas tres primeras jornadas del campeonato eran tres los equipos (Universidad de Salamanca, Unami Venta Magullo y Universidad de León) los que se mantenían invictos y cerró el mes de octubre con una nueva victoria (la cuarta) frente al Herbalife (36-69).

Noviembre comenzó con otro triunfo más. El conjunto segoviano se impuso por 100-58 al Villamuriel. Ya solo quedaban dos equipos invictos, el Unami Venta Magullo, que por la diferencia de puntos, ya pasaba a ocupar la primera posición (y no la ha soltado desde entonces) y el Universidad de Salamanca. Y siguió la racha. Derrotó al Castilla Sport Club (53-63), al Universidad de León (72-68) y terminó ese mes de noviembre con otro triunfo más, el que logró frente al San Isidro por 38-59. Ya iban ocho. En esa jornada el conjunto segoviano pasó a encabezar la clasificación de la categoría, tras la derrota del Universidad de Salamanca en la cancha del Alqazeres Motor Baños de Montemayor (82-76).

El pasado mes de diciembre comenzó con otro triunfo más para su casillero, tras derrotar por 57-60 a su más directo rival, el Universidad de Salamanca, al que dejaba ya a dos partidos de distancia. La décima la consiguió frente al Filipenses (67-46) en un mes corto de partidos. Enero ha comenzado con la misma dinámica. La undécima vino en la pasada jornada en la que las segovianas se impusieron por 71-75 al Miralvalle Plasencia en otro partido de máxima exigencia, sobre todo porque la vuelta a la competición tras las Navidades suele ser siempre complicada, «aunque ya sabíamos a lo que íbamos y lo que nos podíamos encontrar», analizó la entrenadora Esther Muñiz. También viene bien descansar, desconectar, pasar tiempo con la familia y prepararse para lo que queda de temporada. Saben que son el equipo a batir en esta segunda vuelta.

«Si uno lo piensa fríamente, ni en mis mejores sueños esperaba llevar once de once», comentó Esther Muñiz, quien volvió a destacar el trabajo de todo el equipo y la mentalidad y concentración de sus jugadoras en los momentos complicados del encuentro, que sacaron a relucir sus mejores argumentos. «Para mí es un placer entrenar a este equipo», dijo en anteriores entrevistas. No son las únicas razones. Otra de las claves se encuentra en el ambiente que reina entre los componentes del equipo, con una implicación al máximo, aunque a veces echen de menos un mayor apoyo, sobre todo por parte de las diferentes empresas de la ciudad, mensaje que se ha puesto de manifiesto a través de las redes sociales con el fin de llamar un poco más la atención. De momento, ellas ya hablan en la pista. «Tenemos que tener en cuenta que todavía no hemos conseguido nada, aunque si todo lo que estamos haciendo no es suficiente, sí que resulta un poco triste; tenemos que seguir haciendo bien nuestro trabajo y seguir en esta línea. Yo espero que al final todo esto no caiga en saco roto. Se le merecen las jugadoras y también el club», valoró.