Silvia Domínguez: «La plantilla está tranquila pero entiendo que las familias estén preocupadas por el viaje a Hatay»

.Van a jugar un partido de baloncesto y solo quieren pensar en eso. Pero una cosa es lo se trate de pensar y otra más difícil es engañar a la mente. Avenida juega pasado mañana ante el Hatay el segundo partido de la segunda vuelta de la Euroliga y hoy ha iniciado el desplazamiento. Además es un partido trascendental en el que el equipo charro se juega muchas opciones de estar en los cuartos de final. Hasta ahí todo normal. Lo que cambia todo es que Hatay está a tan solo 60 kilómetros de la frontera con Siria, en plena guerra, y a 100 de la asediada ciudad de Alepo.

La FiBA no ha dicho nada al respeto y allí ya se han jugado cuatro partidos, por lo que Avenida está ‘obligado’ a viajar para jugar un choque que, evidentemente, no hace ‘gracia’ en la plantilla. «Ahora veo a la plantilla muy tranquila», reconoce la capitana Silvia Domínguez, que confiesa que «lo hemos hablado más a raíz de los últimos atentados en Estambul en Navidades y de que se empezara a mover el tema en la prensa de Salamanca». Su consigna es «pensar en positivo, solo en baloncesto. Allí ya han jugado cuatro equipos de Euroliga e imagino que si hubiera algún problema, la FIBAno permitiría el partido allí».

Silvia Domínguez, amiga personal de Alba Torrens, alero del Ekaterimburgo que ya jugó en Hatay esta temporada con las rusas, confiesa que «he hablado con ella estos días. Cuando ellas fueron no había pasado la mitad de lo que ha pasado ahora. Todo fue correcto me cuenta, pero claro también hay que tener en cuenta el poderío del Ekaterimburgo. Ellos contrataron seguridad privada especial, iban muy escoltadas. Nosotros no somos el Ekaterimburgo en ese sentido».

En el plano personal, la de Mongat confiesa que «yo no le he dado muchas vueltas a lo que rodea al partido, sabemos que tenemos que ir del hotel al pabellón para afrontar el partido y nada más. Tampoco hay nada que ver. Me preocupa más que mi familia esté intranquila y entiendo que estén preocupados. Sí que me han pedido, por ejemplo, que estemos continuamente en contacto. Mucho más que cuando viajamos a otros lugares de Europa. Entiendo la preocupación».

Con respecto a la importancia del choque, la capitana tiene claro que «para nosotras además es que es un encuentro fundamental para seguir estando en la lucha por entrar en cuartos de final. Es de los partidos que hay que sacar fuera y con esa mentalidad viajamos», finaliza.