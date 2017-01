Susto para Avenida antes de ir a 100 km de Alepo

Era uno de los riesgos que podía pasar ayer y pasó. Después del gran encuentro del pasado jueves en Ekaterimburgo ante el campeón de la Euroliga y con el trascendental choque que tiene este jueves el CB Avenida en Hatay (Turquía) para su futuro en la competición internacional -partido además que está marcado por el gran condicionante extradeportivo de que la localidad turca está a tan solo 100 kilómetros de la asediada ciudad siria de Alepo-, la relajación era uno de los males a los que tuvo que hacer frente ayer el conjunto salmantino ante el antepenúltimo de la Liga Femenina. El equipo de Ortega, también cansado, puso lo justo y necesario, incluso menos, para doblegar al Quesos El Pastor (80-73) y seguir liderando así en solitario la Liga Femenina.

El CB Avenida, que no contó con Silvia Domínguez en todo el partido para ‘cuidarla’ por sus persistentes molestias de la fascitis plantar que arrastra desde el pasado verano, salió con una marcha menos casi desde el inicio ante un rival que no tenía nada que perder y que se fue creciendo con el paso de los minutos. Al final, el equipo salmantino -que tuvo hasta 19 pérdidas en el partido y un 2/10 en triples, tiró de veteranas como Alana Beard -que ayer jugó sus primeros minutos en Würzburg tras su reciente fichaje- , Elonu o Milovanovic para solventar un duelo en el que llegó a ir perdiendo 70-71 a falta de 1:32 para el final del choque.

Ortega salió con novedades en el cinco inicial con la presencia de Salvadores al base para cuidar a Silvia, y con Alana Beard, la escolta americana recientemente fichada por el club y que tendrá mucho protagonismo en las competiciones europeas al no poder disputar la Euroliga –las dos plazas las tienen Erika y Elonu-. El resto de acompañantes fueron Marginean, Elonu y Erika.

El lógico cansancio por el viaje a Ekaterimburgo de la Euroliga ya tuvo su efecto en la intensidad del equipo en el primer cuarto. Eso y el clave encuentro del próximo jueves ante el Hatay, con el antepenúltimo como rival ayer, hicieron que el equipo salmantino tuviera la cabeza un poco lejos de Würzburg. Avenida arrancó con un 7-0 en menos de dos minutos el partido. El Quesos el Pastor, sin nada que perder, afrontaba cada ataque sin presión y así no le importaba agotar posesión en cuanto hubiera una jugadora con tiro liberado. Con el acierto como gran baluarte, las de Lucas Fernández se plantaron en el minuto 6 con 14-12.

Ortega empezó a mover muy pronto el banquillo para aparcar el cansancio de las más castigadas y así todas las componentes de la primera plantilla habían disputado ya minutos en el primer periodo, incluidas Laura Quevedo y Miloglav, a excepción de Silvia Domínguez. Con tanto cambio, el equipo charro perdió ritmo competitivo y cedió pérdidas de balón que el conjunto zamorano aprovechó para cerrar los primeros diez minutos con 21-18.

Mal Miloglav

La desconfianza de Miloglav ya en sus posibilidades se vivió en el primer cuarto, no solo fallando cada tiro que tenía en solitario o perdiendo balones, es que en un dos para cero, llegó a fallar hasta una bandeja que acabó convirtiendo Milovanovic. No fue la única que ayer no tuvo el día. Las pérdidas, fallos en el tiro con situaciones claras hasta debajo de la canasta y concesiones defensivas que pocas veces en se ven en el Avenida de Ortega provocaron que el Quesos El Pastor se pusiera incluso por delante en el minuto 16 (27-28). Tan deslavazado vio el juego de ataque Ortega que se quedó sin bases en la cancha cediendo la dirección a Givens y poniendo a la artillería pesada en la cancha con Givens, Beard, Marginean, Elonu y Erika para los tres últimos minutos previos al descanso. No se hizo esperar la reacción (37-30) para terminar llegando al final de la primera parte con 40-38 con un nuevo bajón de intensidad en el tramo final.

Daba la sensación de que en cuanto Avenida apretara el acelerador el partido se quedaba en casa. Pero había que hacerlo. Y le costó de nuevo arrancar a las perfumeras. Lo hicieron tras un 0-5 visitante y con Salvadores como protagonista con 5 puntos seguidos. La astur-leonesa alternó acciones de mérito con errores que la llevaron poco después al banquillo con 48-45. Miloglav no la mejoró. Ni mucho menos. Sin confianza y sin calidad para jugar en Avenida, la croata ralentiza el juego en cada ataque.

Como el Quesos El Pastor, además, se cargó muy pronto de faltas, Avenida terminó casi todos los ataques en la línea de tiros libres y se fue haciendo en su zurrón con una renta que al final tercer periodo se fue al 56-51.

Los primeros minutos del último periodo estuvieron llenos de despropósitos de los dos equipos. Pérdidas, malos pases, dobles, pasos, fallos bajo el aro… Incluso hasta hubo una lesión que parece grave porque Marina Delgado, que acaba de salir de otra importante lesión, se hizo mucho daño en una acción en solitario y se perdió el resto del partido. Con Avenida creyendo que tenía todo hecho, el Zamarat tiró lanzamiento de exterior para llegar incluso a ponerse por delante 62-63 a falta de 4.57 para el final. Ortega prescindió de bases y puso a Beard y Givens a los mandos. Pero el Zamarat ya creía tanto en la victoria que al que le pesaba el balón era sobre todo a Avenida. Se puso 70-71 a 1.32 para el final.

10-2 de parcial al final

Y no fue hasta que Elonu logró un 2+1 a falta de 1.21 cuando Avenida logró el golpe definitivo. En la siguiente acción, los árbitros le pitaron 5 segundos al Zamarat en un saque de banda y Elonu, desde los tiros libres, amplió un punto más la distancia que ya sería suficiente con un contragolpe en solitario de Givens. El parcial final fue de 10-2 para el 80-73 que registró el electrónico a la conclusión